Galatasaray, 10 kişi kalmasına rağmen 3-1 öne geçtiği maçta Gaziantep FK ile 90+15'te penaltıdan yediği golle 3-3 berabere kalırken teknik direktör Fatih Terim karşılaşma sonunda isyan etti. Terim, hakem Alper Ulusoy'un Okan Kocuk'a çaldığı 6 saniye düdüğüne büyük tepki gösterirken şu ifadeleri kullandı:

"VİRÜS BEDENLERDE DEĞİL!"

"İki haftadır tatsız geçen maçlar oynuyoruz, oyuncular emek veriyor, hepimiz emek veriyoruz ama iyi şeylerle karşılaşmıyoruz. Futbolun bir dengesi vardır, bu dengeyle saha içerisinde oynadığın zaman ipin ucunu kaçırırsanız. Ben virüsü bedenlerde değil, zihinlerde bulacak ve ortaya çıkaracak bir buluş bekliyorum.

"EN SON NE ZAMAN ÇALINDI!"

En son bu saniye kuralı ne zaman çalındı bilmiyorum. Enterasan! Kalecimizin top elinde, Kenan üzerine gidiyor, tedirgin ediyor, bu arada Cüneyt de içeride maçı izliyoruz. Artık öyle bir noktaya geldik ki.. Kulübün bir açıklama yaparak kınama mesajı yayınlamasının da bir anlamı yok! Oğuz Sarvan ile Ünsal Çimen bunları mı anlattılar, dünyada zaten çalınmıyor, Türkiye'de en son ne zaman çalındı bilmiyorum.

"KINAMA İLE BU İŞLER OLMUYOR"

Galatasaray kazanır, kaybeder, şampiyonluklar gelir, gider ama bunlar düzelmez! Sadece kınama deklerasyonları ile bu işler olmuyor.

"GEÇEN SENE DÜDÜK ASTIRANLAR, VAR'DA BUGÜN"

Ne sakat ne cezalı oyuncumuz için hiçbir zaman ağzımı açmadım, bizim sıkıntımız bunlar değil! Geçen sene düdük astıranlar, arkadaş VAR'da bugün. Hani geçen sene düdük astırdılar 2 namuslu adama? Hani, nerede? Rize'deki hakem nerede... Bugün olanlar... Gereğini yaptılar.

"100 MAÇ CEZA YERİM"

Ben, başkalarının saha kenarında yaptıklarını yapsam 100 maç ceza yerim! Ben olsaydım, penaltıda kalecinin direğin yanında durması talimatını verirdim! Bu nedir? Hep mi denk gelir! Ne konuşayım!

"İŞ BAŞKA HAL ALIR!"

"Müthiş oynayan bir Galatasaray! İlk yarının en az 5 farklı bitmesi gerekirdi. Futbolun bir dengesi var, bu ayarı kaçırdığınız zaman (hakemleri kast ederek) iş başka bir hal alır"