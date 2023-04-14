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Fenerbahçe Alagöz Holding, EuroLeague'de finale yükseldi

Fenerbahçe Alagöz Holding, Çekya'nın başkenti Prag'ta düzenlenen Kadınlar EuroLeague Final Four'da İtalyan Famila Schio ekibini 77-70 yenerek finale yükseldi

Fenerbahçe Alagöz Holding, EuroLeague'de finale yükseldi
HABERTURK.COM

Fenerbahçe Alagöz Holding, EuroLeague Kadınlar Dörtlü Final´in ilk yarı final karşılaşmasında İtalyan ekibi Beretta Familia Schio´yu 77-70 mağlup ederek finale yükseldi.

Çekya´nın başkenti Prag´ta bulunan Kralovka Arena´da oynanan karşılaşmaya Fenerbahçe, Olcay Çakır Turgut, Kayla McBride, Alina Iagupova, Emma Meesseman, Breanna Stewart ilk 5´iyle başlarken; İtalyan ekibinin ilk 5´i ise Costanza Verona, Marina Mabrey, Rhyne Howard, Jasmine Keys, Astou Ndour´dan oluştu. Karşılaşmaya iki takım da karşılıklı top kayıpları yaparak başladı. Hücumda Stewart´ın devreye girmesiyle üstünlüğü eline alan Fenerbahçe, ilk 5 dakikayı 10-7 önde geçti. Bu dakikadan sonra hücumda daha etkili bir görüntü çizen Schio, karşılaşmanın son 3 dakikasına 7-0 seri yakalarak 14-10 önde girdi. Periyodun son 1 dakikasını Keys´in skorer oyunuyla daha iyi geçen Schio, ilk periyodu 21-16 önde tamamladı.

İkinci periyoda daha iyi bir giriş yapan Fenerbahçe, Vandersloot ve Stewart ile etkili oldu ve periyodun bitimine 7.50 kala skorda dengeyi yakalayarak rakibine molayı aldırdı: 24-24. Üç sayı çizgisinin gerisinden yüzdesiz bir görüntü çizen Fenerbahçe, Stewart´ın skorer oyunuyla skora tutundu. İlk yarıda 6 üç sayılık isabet bulan Schio ise ilk yarıyı 40-36 önde bitirdi.

Üçüncü periyoda Sabally´nin hücumda etkili oyunuyla başlayan Fenerbahçe, periyodun bitimine 7.50 kala skorda eşitliği yakaladı: 43-43. Savunmada rakibine kolay atış şansı vermeyen sarı-lacivertli ekip, periyodun ilerleyen bölümünde pota altından bulduğu sayılarla farkı açmayı başardı ve son 4 dakikaya 7 sayı farkla önde girdi: 55-48. Kalan bölümde farkı koruyan Fenerbahçe, son periyoda 61-54 önde girdi.

Son periyoda da hücumda daha etkili başlayan taraf Fenerbahçe oldu. Farklı oyuncularından bu periyotta skor bulan sarı-lacivertli ekip, karşılaşmanın bitimine 6.46 kala farkı 13´e kadar çıkardı: 69-56. Bu dakikadan sonra toparlanan Schio, 3 dakikada 10-2 seri yakalayarak farkı 5´e kadar indirdi: 71-66. Kalan bölümde farkı korumayı başaran sarı-lacivetli ekip, parkeden 77-70 galip ayrılarak finale adını yazdırdı.

FENERBAHÇE´NİN 5´İNCİ FİNALİ

EuroLeague Kadınlar Dörtlü Final´in ilk yarı final maçında Familia Schio´yu mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe, tarihinde 5´inci kez bu organizasyonda finale yükselme başarısı gösterdi. Sarı-lacivertli ekip daha önce, 2012-13, 2013-14, 2016-17 ve 2021-22 sezonlarında finale yükselmiş ancak kupayı kazanmayı başaramamıştı.

SALON: Kralovka Arena

HAKEMLER: Viola Györgyi, Gatis Salins, Martin Vulic

FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDİNG: Olcay Çakır Turgut, McBride 2, Iagupova 12, Meesseman 13, Stewart 24, Vandersloot 11, Sabally 13, Alperi Onar 2, Stokes, Raca

BERETTA FAMILIA SCHIO: Verona 6, Mabrey 11, Howard 8, Keys 19, Ndour 7, Sottana 5, Sventoraite 6, Mestdagh 5, Crippa, Bestagno 3

1´İNCİ PERİYOT: 16-21

İLK YARI: 36-40

3´ÜNCÜ PERİYOT: 61-54

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