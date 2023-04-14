Fenerbahçe Alagöz Holding, EuroLeague Kadınlar Dörtlü Final´in ilk yarı final karşılaşmasında İtalyan ekibi Beretta Familia Schio´yu 77-70 mağlup ederek finale yükseldi.

Çekya´nın başkenti Prag´ta bulunan Kralovka Arena´da oynanan karşılaşmaya Fenerbahçe, Olcay Çakır Turgut, Kayla McBride, Alina Iagupova, Emma Meesseman, Breanna Stewart ilk 5´iyle başlarken; İtalyan ekibinin ilk 5´i ise Costanza Verona, Marina Mabrey, Rhyne Howard, Jasmine Keys, Astou Ndour´dan oluştu. Karşılaşmaya iki takım da karşılıklı top kayıpları yaparak başladı. Hücumda Stewart´ın devreye girmesiyle üstünlüğü eline alan Fenerbahçe, ilk 5 dakikayı 10-7 önde geçti. Bu dakikadan sonra hücumda daha etkili bir görüntü çizen Schio, karşılaşmanın son 3 dakikasına 7-0 seri yakalarak 14-10 önde girdi. Periyodun son 1 dakikasını Keys´in skorer oyunuyla daha iyi geçen Schio, ilk periyodu 21-16 önde tamamladı.

İkinci periyoda daha iyi bir giriş yapan Fenerbahçe, Vandersloot ve Stewart ile etkili oldu ve periyodun bitimine 7.50 kala skorda dengeyi yakalayarak rakibine molayı aldırdı: 24-24. Üç sayı çizgisinin gerisinden yüzdesiz bir görüntü çizen Fenerbahçe, Stewart´ın skorer oyunuyla skora tutundu. İlk yarıda 6 üç sayılık isabet bulan Schio ise ilk yarıyı 40-36 önde bitirdi.