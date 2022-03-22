Fenerbahçe'de Crespo rüzgarı

Miguel Crespo şov devam ediyor. Portekizli oyuncu, Konyaspor maçına da mücadelesi ve futboluyla damga vurdu.

En fazla ikili mücadele kazanan (11), en çok adam eksilten (4), en çok top kapan (4) ve sahanın en çok koşan (11.93km) oyuncusu olan Portekizli, bir de asist yaparak başarısını taçlandırdı.

Avrupa'dan pek çok takımın takibe aldığı Miguel Crespo'nun olası satışından en az 10 milyon euro bonservis geliri elde edilebileceği belirtiliyor. Portekizli, Estoril'den 1.5 milyon euro'ya transfer edilmişti.