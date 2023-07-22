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        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe'nin Zimbru Chisinau maçı kadrosu belli oldu - Fenerbahçe Haberleri

        SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe'nin Zimbru Chisinau maçı kadrosu belli oldu

        Fenerbahçe'nin, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Moldova ekibi Zimbru Chisinau ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertlilerin listesinde yeni transferler Rodrigo Becao, Umut Nayir ve Bartuğ Elmaz'ın yanı sıra Willian Arao, Joao Pedro, Joshua King, Samet Akaydin, Lincoln, Emre Demir, Nazım Sangare ve transfer görüşmeleri için Almanya'ya giden Szalai de yer almadı.

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 18:53
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        İşte Fenerbahçe'nin Avrupa kadrosu
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        Fenerbahçe, 26 Temmuz Çarşamba günü sahasında Moldava ekibi Zimbru Chisinau ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçı öncesinde kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Sarı-lacivertlilerde yeni sezon öncesi transfer edilen Rodrigo Becao, Umut Nayir ve Bartuğ Elmaz'ın yanı sıra Willian Arao, Joao Pedro, Joshua King, Samet Akaydin, Lincoln, Emre Demir, Nazım Sangare ve transfer görüşmeleri için Almanya'ya giden Szalai de listede yer almadı.

        Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertlilerin kadrosunda yer alan isimler şu şekilde:

        A Listesi

        Altay Bayındır

        İrfan Can Eğribayat

        Furkan Onur Akyüz

        Serdar Aziz

        Luan Peres

        Gustavo Henrique

        Alexander Djiku

        Ferdi Kadıoğlu

        Osayi Samuel

        Jayden Oosterwolde

        Miguel Crespo

        İsmail Yüksek

        Mert Hakan Yandaş

        Sebastian Szymanski

        Burak Kapacak

        Diego Rossi

        İrfan Can Kahveci

        Emre Mor

        Ryan Kent

        Dusan Tadic

        Edin Dzeko

        Michy Batshuayi

        Serdar Dursun

        B Listesi

        Yusuf Kocatürk

        Yiğit Efe Demir

        Muhammet İmre

        Ahmet Necat Aydın

        Efekan Karayazı

        Kaan Akyazı

        Muhammed Doğukan Demir

        Erkan Arda Çağdaş

        Bora Aydınlık

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