SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe'nin Zimbru Chisinau maçı kadrosu belli oldu Fenerbahçe'nin, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Moldova ekibi Zimbru Chisinau ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertlilerin listesinde yeni transferler Rodrigo Becao, Umut Nayir ve Bartuğ Elmaz'ın yanı sıra Willian Arao, Joao Pedro, Joshua King, Samet Akaydin, Lincoln, Emre Demir, Nazım Sangare ve transfer görüşmeleri için Almanya'ya giden Szalai de yer almadı.

İhlas Haber Ajansı Giriş: 22.07.2023 - 18:53 Güncelleme: 22.07.2023 - 18:53 facebook

twitter

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL