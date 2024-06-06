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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika haberi FETÖ'ye 17 ilde ağır darbe: 72 gözaltı!

        Son dakika haberi FETÖ'ye 17 ilde ağır darbe: 72 gözaltı!

        Yurt genelinde, 17 ilde FETÖ'ye yönelik son 4 gündür yapılan "KISKAÇ-19" operasyonlarında 72 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 08:17 Güncelleme: 06.06.2024 - 09:25
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        FETÖ'ye 17 ilde ağır darbe: 72 gözaltı!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Ankara, Bingöl, Bitlis, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Muğla, Sakarya ve Uşak’ta; son 4 günde FETÖ’ye yönelik “Kıskaç-19” operasyonları düzenlendi.

        72 ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Operasyon sonucu 72 şüpheli yakalanırken şüphelilerin, örgütün sözde “Emniyet Mahrem Yapılanması, Askeri Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatlı oldukları, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olduğu tespit edildi.

        Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

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