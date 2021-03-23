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Son dakika haberi FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon! 184 gözaltı

FETÖ’nün TSK içerisindeki gizli yapılanmasına yönelik İzmir merkezli soruşturmada, 123'ü muvazzaf 184 zanlı için yakalama kararı verildi.

DEV OPERASYON! Son dakika! FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması! 184 gözaltı
FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon! 184 gözaltı
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İHA

İzmir merkezli 53 il ve KKTC'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda örgütün sözde mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen 123'ü muvazzaf 184 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının 29 farklı ilde görevli muvazzaf örgüt üyesi askerleri tespitiyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunması ayrıca askeri birimlerle veri karşılaştırılmasına dayalı işlemler neticesinde tespit edilen örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibatı olan ve örgüt mensubiyetlerine dair başkaca itirafçı ifadesi gibi deliller bulunan 123'ü muvazzaf 184 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Hakkında yakalama verilen 184 şüphelinin 39'unun Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 97'sinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 6'sının Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 4'ünün Jandarma Genel Komutanlığına mensup olduğu, 38'inin darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olduğu belirtildi.

Şüpheliler arasında 2 albay, 7 binbaşı, 10 yüzbaşı, 22 üsteğmen, 2 teğmen, 95 astsubay, 8 uzman çavuş bulunduğu kaydedildi.

Ayrıca İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün, Silahlı Kuvvetler içerisine sızdırdığı mensuplarının deşifre edilmesi amacıyla kuvvet komutanlıklarıyla "ortak veri paylaşımına" dayalı çalışma yapıldığı belirtildi.

Bu yöntemle 13 Ekim 2020 ve 23 Mart 2021 arasında gerçekleştirilen 5 eş zamanlı yakalama, gözaltı işlemi sonucunda Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup 847'si muvazzaf 934 asker şüpheli hakkında işlem yapıldığı kaydedildi.

İdari yönden değerlendirilmesi amacıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca delillerin birleştirilmesi suretiyle Hava Kuvvetleri Komutanlığına gönderilen 3 bin 372 delil dosyasının incelenmesi sonucunda bu tarih itibariyle güncel sayı olarak 679 terör örgütü iltisaklı personelin ihracının sağlandığı ifade edildi.

Diğer dosyaların incelenmesine devam ediliyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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