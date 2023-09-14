Son dakika haberi Galatasaray ayrılığı açıkladı
Galatasaray, Oğulcan Çağlayan ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Galatasaray, son olarak Pendikspor´da kiralık olarak forma giyen Oğulcan Çağlayan ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı Oğulcan Çağlayan'a teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz."
27 yaşındaki oyuncu Galatasaray formasıyla 29 maçta görev yaparken, 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.