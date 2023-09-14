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        Son dakika haberi Galatasaray ayrılığı açıkladı

        Galatasaray, Oğulcan Çağlayan ile yolların ayrıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 14.09.2023 - 10:59 Güncelleme: 14.09.2023 - 11:27
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        Galatasaray ayrılığı açıkladı
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        Galatasaray, son olarak Pendikspor´da kiralık olarak forma giyen Oğulcan Çağlayan ile yolların ayrıldığını duyurdu.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı Oğulcan Çağlayan'a teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz."

        27 yaşındaki oyuncu Galatasaray formasıyla 29 maçta görev yaparken, 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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