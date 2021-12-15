Galatasaray'da son dakika gelişmesi! Epözdemir...

Galatasaray'da çok sıcak bir gelişme yaşandı. Bugün gerçekleştirilen Divan Kurulu toplantısının ardından başkan yardımcısı Rezan Epözdemir'in istifa kararı aldığı ifade edildi. Henüz resmi bir açıklama gelmezken Epözdemir, Twitter hesabından bir mesaj yayımladı. Cuma günü basın toplantısı gerçekleştireceğini söyleyen Rezan Epözdemir, "Cuma sabah 11.00'de gündemdeki konular ile ilgili kapsamlı bir basın toplantısı yapacağım. Geregi bilgilerinize saygılarımla sunulur." yazdı.

— Rezan Epözdemir (@rezan_epozdemir) December 15, 2021

İSTİFA SAYISI ARTABİLİR

Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir'in istifa edeceğine yönelik iddialar gündeme bomba gibi düşerken yönetimde başka isimlerin de görevi bırakabileceği konuşuluyor. Sarı-kırmızılı yönetimden Şükrü Köksal Ünlü, Özgür Işıtan Gün ve İbrahim Reha Keskin'in de istifa kararı alabileceği bildirildi.