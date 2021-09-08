Galatasaray Famalicao'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Gustavo Assunçao'yu satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiraladı.
Transferin bitmesine saatler kala orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray aradığı futbolcuyu Portekiz'de buldu. Sarı-kırmızılılar, Portekiz ekibi Famalicao'da forma giyen 21 yaşındaki futbolcu Gustavo Assunçao'yu kadrosuna kattı. Aslan, Brezilyalı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak transfer etti.
21 yaşındaki futbolcu, Famalicao ile bu sezon 4 resmi karşılaşmada görev aldı. Assunçao geçtiğimiz sezon ise 28 müsabakaya çıktı ve 1 gol sevinci yaşadı.
Gustavo Assunçao bugün İstanbul'da olacak.
Gustavo Assunçao kimdir?
Tam adı: Gustavo Enrique Giordano Amaro Assunção da Silva
Doğum tarihi: 30 Mart 2000
Doğum yeri: Sao Paulo - Brezilya
Yaş: 21
Boy: 1,78 m
Uyruk: Brezilya / Portekiz
Mevki: Orta saha - Önlibero
Ayak: Sağ ayak
Güncel piyasa değeri: 7 milyon Euro
Oynadığı takımlar: Sao Paulo U17, Atl. Madrid U17, Famalicao
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