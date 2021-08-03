Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü Remzi Sanver açıklamalarda bulundu.

Sanver, Beşiktaşlı Rosier'in sosyal medyadan geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımla ilgili "Bir sporcunun sosyal medyada sayın Fatih Terim'i ima ederek kullandığı terbiye dışı ifadelere de değineceğim. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve aydınlanmanın önderi Mustafa Kemal Atatürk, 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' demiştir. Türk aydınlanmasının önde gelen kurumlarından biri olarak bunu benimsiyor ve sporcularımızı bedenen geliştirmemizin yanı sıra, ahlaken de geliştirmenin sorumluluğunu taşıyoruz. Bu genç sporcunun ahlaki olgunlaşmasını değerli rakibimiz Beşiktaş'a emanet ediyoruz." ifadelerini kullandı.