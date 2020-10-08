Girdiği evde yaşlı kadını rehin almaya çalıştı! 0:00 / 0:00

DHA

Olay öğle saatlerinde, İzmit Karabaş Mahallesi Asım Efendi Sokak’ta meydana geldi. Elinde bıçak olan Gökhan A., sokak üzerindeki bir apartmanın ikinci katındaki hukuk bürosuna giderek hırsızlık yapmak istedi.

DHA'nın haberine göre, hukuk bürosunda çalışanların Gökhan A.'yı içeriye almayarak 112 Acil hattını araması üzerine, saldırgan binanın üçüncü katına yöneldi. Üçüncü kattaki dairenin kapısını çalan saldırgan, içerideki Emine D.’yi (76) rehin almaya çalıştı. Saldırgandan kaçan Emine D., evinin balkonuna sığınarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Saldırganla iletişime geçmeye çalışan polis ekiplerinin çabası sonuç vermeyince, itfaiyeden yardım istendi. Sokağa gelen merdivenli itfaiye aracı ile balkona sığınan Emine D. kurtarıldı.

BALKONDAN GİREREK ETKİSİZ HALE GETİRDİLER

Daha sonra itfaiye aracına binen Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, balkondan eve girerek uyuşturucu madde etkisinde olduğu düşünülen bıçaklı saldırgan Gökhan A.'yı etkisiz hale getirdi.

Gözaltına alınan saldırgan Gökhan A., kelepçelenerek evden çıkarıldı. Balkondan kurtarılan Emine D. ise tedbir amacıyla kontrol edilmek üzere ambulans ile Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.