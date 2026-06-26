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        Haberler Gündem Son dakika haberi: Gürsel Tekin: "63 parti üyesinin üyeliği askıya alındı"

        Gürsel Tekin: "63 parti üyesinin üyeliği askıya alındı"

        Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanı olarak görevlendirilen Gürsel Tekin, "Garip Dede Cemevi'nde yaşanan, inanç mekânlarının ruhuna, edebine ve erkânına aykırı görüntülere ilişkin yapılan değerlendirmeler sonucunda; görüntü, beyan ve fotoğraflardan tespit edilen 63 CHP üyesinin parti üyelikleri tedbiren askıya alınmıştır" dedi

        Kaynak
        anka
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 14:49 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "63 parti üyesinin üyeliği askıya alındı"

        Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanı olarak görevlendirilen Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 63 CHP üyesinin parti üyeliklerinin tedbiren askıya alındığını açıkladı. Tekin şunları kaydetti:

        "Garip Dede Cemevi’nde yaşanan, inanç mekânlarının ruhuna, edebine ve erkânına aykırı görüntülere ilişkin yapılan değerlendirmeler sonucunda; görüntü, beyan ve fotoğraflardan tespit edilen 63 CHP üyesinin parti üyelikleri tedbiren askıya alınmıştır.

        Cemevleri ve dergâhlar; siyasetin, kutuplaşmanın ve nefret dilinin değil, birliğin, kardeşliğin, rızalığın ve toplumsal barışın mekânlarıdır. Hiç kimse bu kutsal mekânları siyasi hesaplaşmaların ve ayrıştırıcı söylemlerin sahnesi haline getiremez.

        Bir inanç merkezinde insanları birbirine karşı kışkırtan, hakaret ve hedef göstermeyi meşrulaştıran her tutum; siyasi olduğu kadar ahlaki açıdan da kabul edilemez. Alevi inancının özünde kin değil muhabbet, ayrıştırmak değil birleştirmek vardır.

        Toplumsal barışı zedeleyen, inanç mekânlarının dokusunu bozan ve Alevi toplumunun iyi niyetini siyasi hesaplara alet eden hiçbir davranışın karşılıksız kalması düşünülemez. İnanç merkezlerine saygı, toplumsal barışa saygıdır."

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