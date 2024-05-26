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        Haberler Dünya Hamas: İsrailli askerler esir alındı

        Son dakika haberi Hamas: İsrailli askerler esir alındı

        Reuters'ın haberine göre Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın sözcüsü, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cİbaliye'deki çatışmalarda İsrailli askerlerin esir alındığını söyledi. İsrail ordusunun açıklamasındaysa hiçbir askerinin kaçırılmadığı ifade edildi.

        Giriş: 26.05.2024 - 00:55 Güncelleme: 26.05.2024 - 00:55
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        Hamas: İsrailli askerler esir alındı
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