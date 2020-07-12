TFF 1. Lig'in 33. haftasında Adanaspor'u deplasmanda 2-1 yenen Hatayspor, normal sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.
Adanaspor: 1 - Hatayspor: 2
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Yiğit Arslan, Erkan Akbulut, Baran Eraslan
Adanaspor: Karacic, Evren Korkmaz, Uğurcan Yazğılı, Savaş Polat, Celil Yüksel, Umut Sözen, Mustafa Gökay Eğer, Bagayoko, Ahmet Dereli (Dk. 83 İbrahim Aksu),Mbilla (Dk. 64 Eze),Roni (Dk. 71 Eren Keleş)
Hatayspor: Akın Alkan, Sadi Karaduman (Dk. 74 Soner Örnek),Mesut Çaytemel, Popov, Yusuf Abdioğlu, Ouali (Dk. 46 Caner Hüseyin Bağ),Selim Ilgaz (Dk. 46 Barbosa),Gökhan Karadeniz (Dk. 63 Hamza Gür),Kubilay Sönmez, Mirkan Aydın (Dk. 71 Rahman Buğra Çağıran),Rayane
Goller: Dk. 59 Roni (Adanaspor),Dk. 78 Barbosa, Dk. 89 Yusuf Abdioğlu (Hatayspor)
Kırmızı kartlar: Dk. 54 Umut Sözen, Dk. 85 Eze (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 11 Bagayoko (Adanaspor),Dk. 90+9 Barbosa (Hatayspor)
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.HATAYSPOR
|33
|18
|9
|6
|45
|27
|18
|63
|2.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|33
|17
|8
|8
|38
|25
|13
|59
|3.ADANA DEMİRSPOR
|33
|16
|10
|7
|68
|43
|25
|58
|4.AKHİSARSPOR
|33
|16
|9
|8
|43
|35
|8
|57
|5.BURSASPOR
|33
|17
|8
|8
|48
|38
|10
|56
|6.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
|33
|14
|11
|8
|50
|39
|11
|53
|7.ALTAY
|33
|13
|12
|8
|46
|36
|10
|51
|8.KEÇİÖRENGÜCÜ
|33
|12
|11
|10
|29
|25
|4
|47
|9.CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
|33
|12
|8
|13
|47
|47
|0
|44
|10.GİRESUNSPOR
|33
|12
|8
|13
|38
|45
|-7
|44
|11.EKOL GÖZ MENEMENSPOR
|33
|11
|10
|12
|41
|45
|-4
|43
|12.İSTANBULSPOR A.Ş.
|33
|9
|13
|11
|45
|40
|5
|40
|13.EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR
|33
|9
|11
|13
|33
|44
|-11
|38
|14.ALTINORDU
|33
|8
|12
|13
|36
|43
|-7
|36
|15.BOLUSPOR
|33
|5
|15
|13
|27
|41
|-14
|30
|16.OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
|33
|7
|9
|17
|37
|53
|-16
|27
|17.ADANASPOR A.Ş.
|33
|3
|12
|18
|30
|52
|-22
|21
|18.ESKİŞEHİRSPOR
|33
|7
|6
|20
|34
|57
|-23
|12
Ceza Puanı Alan Takımlar
|BURSASPOR
|3
|OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
|3
|ESKİŞEHİRSPOR
|15
34. HAFTA PROGRAMI
|19.07.2020
|ESKİŞEHİRSPOR
|-
|BOLUSPOR
|19.07.2020
|FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
|-
|ADANASPOR A.Ş.
|19.07.2020
|AKHİSARSPOR
|-
|KEÇİÖRENGÜCÜ
|19.07.2020
|ADANA DEMİRSPOR
|-
|İSTANBULSPOR A.Ş.
|19.07.2020
|GİRESUNSPOR
|-
|ALTAY
|19.07.2020
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|-
|CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
|19.07.2020
|HATAYSPOR
|-
|BURSASPOR
|19.07.2020
|OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
|-
|EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR
|19.07.2020
|EKOL GÖZ MENEMENSPOR
|-
|ALTINORDU
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