TFF 1. Lig'de nefes kesen bir gün geride kaldı. Lider Hatayspor, deplasmanda Adanaspor'u 89. dakikada gelen golle 2-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti ve Süper Lig'e yükseldi. Süper Lig'e çıkmak için gereken 2. sıra ve play-off yarışı konusunda da çok kritik mücadeleler oynandı.

BB ERZURUMSPOR HATA YAPMADI!

Haftaya 2. sırada BB Erzurumspor, play-off için kazanmaktan başka çaresi olmayan Altay'a konuk oldu. Mehmet Özdilek'in öğrencileri, çok zorlandığı maçta 1-0 kazanırken son hafta Ümraniyespor'u evinde yenmesi halinde Süper Lig'e yükselecek.

ADANA DEMİRSPOR, ÜMRANİYE'Yİ DEVİRDİ

BB Erzurumspor'un hata yapmasını bekleyen Adana Demirspor ise Ümraniye deplasmanındaydı. Mavi Şimşekler, rakibini 3-2 mağlup ederken Erzurum'un kazanmasının ardından 3. sırada kaldı. Adana Demir, son hafta kazanarak Erzurumspor'un puan kaybetmesini bekleyecek.

AKHİSARSPOR PLAY-OFF'U GARANTİLEDİ

Play-off yarışı veren Akhisarspor ise Bolu deplasmanındaydı. Yılmaz Vural'ın öğrencileri, rakibini tek golle geçti ve ligi ilk 6'a bitirmeyi garantiledi.

BURSASPOR'A MENEMEN ŞOKU!

2.'lik şansını sürdürmek için Menemenspor karşısında kazanmak için çıkan Bursaspor şok yaşadı. Rakibiyle 2-2 berabere kalan Timsah, puanını 56 yaparak 4. sırada kaldı ve gözünü play-off'a çevirdi.

KARAGÜMRÜK'TEN KRİTİK KAYIP

Play-off sıralamasında 6. ve son basamakta yer alan Fatih Karagümrük ise deplasmanda Keçiörengücü'ne 2-0 mağlup oldu. İstanbul ekibi, 7. sıradaki Altay'a geçilmemek için son hafta kaybetmemek zorunda.

DİĞER SONUÇLAR

Altınordu: 3 - Giresunspor: 1

İstanbulspor: 1 - Osmanlıspor: 0

— Habertürk Spor - #SosyalMesafe (@HTSpor) July 12, 2020

O G B M A Y AV P 1.HATAYSPOR 33 18 9 6 45 27 18 63 2.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 33 17 8 8 38 25 13 59 3.ADANA DEMİRSPOR 33 16 10 7 68 43 25 58 4.AKHİSARSPOR 33 16 9 8 43 35 8 57 5.BURSASPOR 33 17 8 8 48 38 10 56 6.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 33 14 11 8 50 39 11 53 7.ALTAY 33 13 12 8 46 36 10 51 8.KEÇİÖRENGÜCÜ 33 12 11 10 29 25 4 47 9.CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR 33 12 8 13 47 47 0 44 10.GİRESUNSPOR 33 12 8 13 38 45 -7 44 11.EKOL GÖZ MENEMENSPOR 33 11 10 12 41 45 -4 43 12.İSTANBULSPOR A.Ş. 33 9 13 11 45 40 5 40 13.EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR 33 9 11 13 33 44 -11 38 14.ALTINORDU 33 8 12 13 36 43 -7 36 15.BOLUSPOR 33 5 15 13 27 41 -14 30 16.OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ 33 7 9 17 37 53 -16 27 17.ADANASPOR A.Ş. 33 3 12 18 30 52 -22 21 18.ESKİŞEHİRSPOR 33 7 6 20 34 57 -23 12

Ceza Puanı Alan Takımlar

Takım Adı Ceza Puanı BURSASPOR 3 OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ 3 ESKİŞEHİRSPOR 15

34. HAFTA PROGRAMI