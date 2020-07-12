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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbol1. LigBB Erzurumspor
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Son dakika haberi 1. Lig'de nefes kesen gün! İşte sonuçlar

TFF 1. Lig'de Hatayspor, Süper Lig'e çıkmayı garantilerken 2.'lik ve play-off yarışı nefesleri kesti. BB Erzuruspor, Altay'ı deplasmanda 1-0 mağlup ederken Adana Demirspor, Ümraniye'yi 3-2 mağlup etti. Bursaspor, sahasında Menemen ile 2-2 berabere kaldı. Akhisarspor, Bolu'yu 1-0 yenerek play-off'u garantilerken Karagümrük, Keçiörengücü'ne 2-0 kaybetti

TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de nefes kesen bir gün geride kaldı. Lider Hatayspor, deplasmanda Adanaspor'u 89. dakikada gelen golle 2-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti ve Süper Lig'e yükseldi. Süper Lig'e çıkmak için gereken 2. sıra ve play-off yarışı konusunda da çok kritik mücadeleler oynandı.

BB ERZURUMSPOR HATA YAPMADI!

Haftaya 2. sırada BB Erzurumspor, play-off için kazanmaktan başka çaresi olmayan Altay'a konuk oldu. Mehmet Özdilek'in öğrencileri, çok zorlandığı maçta 1-0 kazanırken son hafta Ümraniyespor'u evinde yenmesi halinde Süper Lig'e yükselecek.

ADANA DEMİRSPOR, ÜMRANİYE'Yİ DEVİRDİ

BB Erzurumspor'un hata yapmasını bekleyen Adana Demirspor ise Ümraniye deplasmanındaydı. Mavi Şimşekler, rakibini 3-2 mağlup ederken Erzurum'un kazanmasının ardından 3. sırada kaldı. Adana Demir, son hafta kazanarak Erzurumspor'un puan kaybetmesini bekleyecek.

AKHİSARSPOR PLAY-OFF'U GARANTİLEDİ

Play-off yarışı veren Akhisarspor ise Bolu deplasmanındaydı. Yılmaz Vural'ın öğrencileri, rakibini tek golle geçti ve ligi ilk 6'a bitirmeyi garantiledi.

BURSASPOR'A MENEMEN ŞOKU!

2.'lik şansını sürdürmek için Menemenspor karşısında kazanmak için çıkan Bursaspor şok yaşadı. Rakibiyle 2-2 berabere kalan Timsah, puanını 56 yaparak 4. sırada kaldı ve gözünü play-off'a çevirdi.

KARAGÜMRÜK'TEN KRİTİK KAYIP

Play-off sıralamasında 6. ve son basamakta yer alan Fatih Karagümrük ise deplasmanda Keçiörengücü'ne 2-0 mağlup oldu. İstanbul ekibi, 7. sıradaki Altay'a geçilmemek için son hafta kaybetmemek zorunda.

DİĞER SONUÇLAR

Altınordu: 3 - Giresunspor: 1
İstanbulspor: 1 - Osmanlıspor: 0

OGBMAYAVP
1.HATAYSPOR33189645271863
2.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR33178838251359
3.ADANA DEMİRSPOR331610768432558
4.AKHİSARSPOR3316984335857
5.BURSASPOR33178848381056
6.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.331411850391153
7.ALTAY331312846361051
8.KEÇİÖRENGÜCÜ331211102925447
9.CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR33128134747044
10.GİRESUNSPOR33128133845-744
11.EKOL GÖZ MENEMENSPOR331110124145-443
12.İSTANBULSPOR A.Ş.33913114540540
13.EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR33911133344-1138
14.ALTINORDU33812133643-736
15.BOLUSPOR33515132741-1430
16.OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ3379173753-1627
17.ADANASPOR A.Ş.33312183052-2221
18.ESKİŞEHİRSPOR3376203457-2312

Ceza Puanı Alan Takımlar

Takım AdıCeza Puanı
BURSASPOR3
OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ3
ESKİŞEHİRSPOR15

34. HAFTA PROGRAMI

19.07.2020ESKİŞEHİRSPOR-BOLUSPOR

19.07.2020FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-ADANASPOR A.Ş.

19.07.2020AKHİSARSPOR-KEÇİÖRENGÜCÜ

19.07.2020ADANA DEMİRSPOR-İSTANBULSPOR A.Ş.

19.07.2020GİRESUNSPOR-ALTAY

19.07.2020BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR

19.07.2020HATAYSPOR-BURSASPOR

19.07.2020OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ-EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR

19.07.2020EKOL GÖZ MENEMENSPOR-ALTINORDU
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