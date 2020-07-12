TFF 1. Lig'de nefes kesen bir gün geride kaldı. Lider Hatayspor, deplasmanda Adanaspor'u 89. dakikada gelen golle 2-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti ve Süper Lig'e yükseldi. Süper Lig'e çıkmak için gereken 2. sıra ve play-off yarışı konusunda da çok kritik mücadeleler oynandı.
BB ERZURUMSPOR HATA YAPMADI!
Haftaya 2. sırada BB Erzurumspor, play-off için kazanmaktan başka çaresi olmayan Altay'a konuk oldu. Mehmet Özdilek'in öğrencileri, çok zorlandığı maçta 1-0 kazanırken son hafta Ümraniyespor'u evinde yenmesi halinde Süper Lig'e yükselecek.
ADANA DEMİRSPOR, ÜMRANİYE'Yİ DEVİRDİ
BB Erzurumspor'un hata yapmasını bekleyen Adana Demirspor ise Ümraniye deplasmanındaydı. Mavi Şimşekler, rakibini 3-2 mağlup ederken Erzurum'un kazanmasının ardından 3. sırada kaldı. Adana Demir, son hafta kazanarak Erzurumspor'un puan kaybetmesini bekleyecek.
AKHİSARSPOR PLAY-OFF'U GARANTİLEDİ
Play-off yarışı veren Akhisarspor ise Bolu deplasmanındaydı. Yılmaz Vural'ın öğrencileri, rakibini tek golle geçti ve ligi ilk 6'a bitirmeyi garantiledi.
BURSASPOR'A MENEMEN ŞOKU!
2.'lik şansını sürdürmek için Menemenspor karşısında kazanmak için çıkan Bursaspor şok yaşadı. Rakibiyle 2-2 berabere kalan Timsah, puanını 56 yaparak 4. sırada kaldı ve gözünü play-off'a çevirdi.
KARAGÜMRÜK'TEN KRİTİK KAYIP
Play-off sıralamasında 6. ve son basamakta yer alan Fatih Karagümrük ise deplasmanda Keçiörengücü'ne 2-0 mağlup oldu. İstanbul ekibi, 7. sıradaki Altay'a geçilmemek için son hafta kaybetmemek zorunda.
DİĞER SONUÇLAR
Altınordu: 3 - Giresunspor: 1
İstanbulspor: 1 - Osmanlıspor: 0
— Habertürk Spor - #SosyalMesafe (@HTSpor) July 12, 2020
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.HATAYSPOR
|33
|18
|9
|6
|45
|27
|18
|63
|2.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|33
|17
|8
|8
|38
|25
|13
|59
|3.ADANA DEMİRSPOR
|33
|16
|10
|7
|68
|43
|25
|58
|4.AKHİSARSPOR
|33
|16
|9
|8
|43
|35
|8
|57
|5.BURSASPOR
|33
|17
|8
|8
|48
|38
|10
|56
|6.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
|33
|14
|11
|8
|50
|39
|11
|53
|7.ALTAY
|33
|13
|12
|8
|46
|36
|10
|51
|8.KEÇİÖRENGÜCÜ
|33
|12
|11
|10
|29
|25
|4
|47
|9.CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
|33
|12
|8
|13
|47
|47
|0
|44
|10.GİRESUNSPOR
|33
|12
|8
|13
|38
|45
|-7
|44
|11.EKOL GÖZ MENEMENSPOR
|33
|11
|10
|12
|41
|45
|-4
|43
|12.İSTANBULSPOR A.Ş.
|33
|9
|13
|11
|45
|40
|5
|40
|13.EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR
|33
|9
|11
|13
|33
|44
|-11
|38
|14.ALTINORDU
|33
|8
|12
|13
|36
|43
|-7
|36
|15.BOLUSPOR
|33
|5
|15
|13
|27
|41
|-14
|30
|16.OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
|33
|7
|9
|17
|37
|53
|-16
|27
|17.ADANASPOR A.Ş.
|33
|3
|12
|18
|30
|52
|-22
|21
|18.ESKİŞEHİRSPOR
|33
|7
|6
|20
|34
|57
|-23
|12
Ceza Puanı Alan Takımlar
|Takım Adı
|Ceza Puanı
|BURSASPOR
|3
|OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
|3
|ESKİŞEHİRSPOR
|15
34. HAFTA PROGRAMI
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