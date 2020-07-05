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Buğday nakliyesinde helezon faciası! İşçiler akıma kapıldı

Mardin'in Derik ilçesinde bir tesiste işçilerin kamyonlara buğday yükledikleri sırada facia yaşandı. Tesiste kamyona buğday yükleyen Engin Tekin (30),Şeyhmus Akatay (38) ve Erkan Gürkan, kullandıkları helezon makinesinin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapıldı. Tekin ve Akatay olay yerinde yaşamını yitirdi. Akatay'ın 6, Tekin'in ise 3 çocuğunun olduğu öğrenildi. Olayla ilgili geniş kapsamlı inceleme başlatıldı

mardin'de işçiler akıma kapıldı
İHA

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde buğday yüklerken elektrik akımına kapılarak yaralanan 3 işçiden 2'si hayatını kaybetti.

Korkunç olay, Kızıltepe Viranşehir yolu üzerinde meydana geldi. Engin Tekin, Erkan Gürkan ve Şeyhmus Akatay adlı işçiler, yol üzerinde bulunan bir tesisteki buğdayı nakliye kamyonlarına seyyar helezon makinesi (hububat gibi toz veya taneli her türlü maddeyi bir yerden bir yere nakletmeye, kamyon yüklemeye ve boşaltmaya yarayan) yardımıyla yüklemeye başladı.

İşçiler, son kamyon yüklemesinde helezon makinesinin yönünü çevirdikleri sırada facia yaşandı. Helezon makinesinin ucunun yüksek gerilim hattına temas etmesiyle elektrik akımına kapılan işçilerden Engin Tekin ve Şeyhmus Akatay olay yerinde hayatını kaybetti. Olayda hafif yaralanan Erkan Gürkan ise, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden işçilerin cansız bedenleri olay yeri incelemesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 3 çocuğu olan Tekin ile 6 çocuğu olan Akatay'ın her gün birlikte iş başı yaparak yükleme işi yaptıkları öğrenildi. Olayla ilgili geniş kapsamlı inceleme başlatıldı.

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