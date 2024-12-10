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        Haberler Gündem Son dakika haberi ! HGS hacklendi mi ? - Güncel haberler

        HGS uygulaması hacklendi iddiası

        Sigorta şirketinin ardından HGS uygulamasının da hacklendiği iddia edildi. Yüzlerce sosyal medya kullanıcısı cep telefonlarından kendilerine gelen bildirimleri paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2024 - 22:12 Güncelleme: 10.12.2024 - 23:11
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        HGS hacklendi mi?
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        Bir sigorta şirketinin hacklenmesinin ardından şimdi de HGS'nin (hızlı geçiş sistemi) hacklendiği iddia edildi. Yüzlerce sosyal medya kullanıcısı X hesaplarından akşam saatlerinde yaptığı paylaşımlarda cep telefonlarına düşen mesajları yayınladı.

        Mesajlarda telefonlara SMS olarak "Eğer bu kripto para platformuna 25 bin dolar göndermezseniz, tüm verileri paylaşacağım" bildirimler paylaşıldı...

        PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

        HGS uygulamasının hacklendiği iddiası üzerine PTT Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

        Açıklamada şu sözlere yer verildi:

        Akşam saatlerinde HGS mobil uygulamamızın mesaj servisine yurt dışından izinsiz bir erişim gerçekleşmiş ve bu kapsamda Şirketimizle ilgisi olmayan bildirimlerin bazı kullanıcılara iletildiği tespit edilmiştir.

        Olayın tespitiyle birlikte, güvenlik sistemlerimiz hızlıca devreye girmiş, gerekli teknik ve operasyonel önlemler uygulanmıştır.

        Söz konusu izinsiz müdahale sırasında ise herhangi bir veri kaybı ya da kullanıcı bilgilerinin yetkisiz kişilerin eline geçmesi gibi bir durum yaşanmamıştır.

        Ayrıca, yasal mercilerle iş birliği içinde hukuki süreç başlatılmıştır.

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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        #hgs hacklendi
        #haberler
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