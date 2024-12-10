Bir sigorta şirketinin hacklenmesinin ardından şimdi de HGS'nin (hızlı geçiş sistemi) hacklendiği iddia edildi. Yüzlerce sosyal medya kullanıcısı X hesaplarından akşam saatlerinde yaptığı paylaşımlarda cep telefonlarına düşen mesajları yayınladı.

Mesajlarda telefonlara SMS olarak "Eğer bu kripto para platformuna 25 bin dolar göndermezseniz, tüm verileri paylaşacağım" bildirimler paylaşıldı...

PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA HGS uygulamasının hacklendiği iddiası üzerine PTT Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Açıklamada şu sözlere yer verildi: Akşam saatlerinde HGS mobil uygulamamızın mesaj servisine yurt dışından izinsiz bir erişim gerçekleşmiş ve bu kapsamda Şirketimizle ilgisi olmayan bildirimlerin bazı kullanıcılara iletildiği tespit edilmiştir. Olayın tespitiyle birlikte, güvenlik sistemlerimiz hızlıca devreye girmiş, gerekli teknik ve operasyonel önlemler uygulanmıştır.