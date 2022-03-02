Hikmet Karaman: “Bu takım tam kapasite statta oynamayı hak ediyor”

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Beşiktaş deplasmanında 2-1 kazanarak yarı finalde Trabzonspor’un rakibi olmayı başaran Kayserispor’da Teknik Direktör Hikmet Karaman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Karaman, “Tur atladığımız için takımımızı tebrik ediyoruz. Kaleci Cenk’e de ayrı bir parantez açıp, uzun süre oynamamasına rağmen, böyle bir maçta başarılı bir performans sergilemesi övgüyü hak etti. 1-0 öne geçtik ama sonra baskı yedik. Oyunun kontrolünü rakibe verdik. Nihayetinde ilk yarı 1-1 bitti. İkinci yarıda galibiyetten sonra hücuma çıkarken, son paslarda biraz daha dikkatli olsaydık belki 3. golü bulup bu kadar baskı yemezdik. Thiam, Trabzonspor maçında aldığı darbe nedeniyle oynayamadı. Hosseini oyundan çıkmak zorunda kaldı. Cardoso ve Abdülkadir de sakatlandı. Kupaya Fenerbahçe maçıyla başladık, ardında ligde Galatasaray, Hatayspor, Trabzonspor ve Beşiktaş’a oynadık. Bu kolay değildi. Fiziksel anlamda, seyahat anlamında yıpratıcı oluyor. Oradan buraya baktığınızda birçok eksik görünebiliyor ama bunu bahane etmedik. Bir oyun anlayışımız var. Her oyuna giren bunu yapmaya çalıştı. Daha iyi oynayabilirdik. Beşiktaş’ın pozisyonları çoktu. Çok şut attılar ama kaleciyle karşı karşıya bir pozisyon bulamadılar. Biz biraz daha dikkatli olup 3. golü atsak bunlar konuşulmayacak. Ben oyunun içindeki eksiklerimizi, daha iyi olmamız gerekenleri biliyorum. Bütün bunları söylerken oyuncularıma haksızlık etmek istemiyoruz. Pazartesi gününe kadar çok çabuk hazırlanmamız lazım. Üst üste Alanyaspor ve Konyaspor’la oynayacağız. Üst üste güçlü maçlarla oynuyoruz. Tur atladık. Sonu güzel biten her şey iyidir” ifadelerini kullandı.

“Kayseri’de tam kapasite önünde oynamalıyız”

Beşiktaş maçı öncesinde oyuncularıyla yaptığı toplantıda ligdeki maçı hatırlattığını söyleyen Karaman, “Beşiktaş ile ligdeki maçı hatırlattım oyuncularıma ve 2-1 önde götürdüğün maçı kaybetmeyeceksin. Ayrıca ‘Arkadaşlar, Trabzonspor’la tekrar oynamak istiyor musunuz?’ dedim. O maçtaki hava oyuncuları demoralize etti. Burada kulübeler orta sahaya yakın, takıma hükmedebiliyorsunuz ama Trabzon’da o şansınız yok. Kayseri şehrinin, başkanın, belediye başkanının, tüm iş adamlarının Kayseri’deki stadı doldurması gerekiyor. Bu futbolcular yarı finalde tam kapasite önünde oynamayı hak etti. Trabzon’da nasıl 40 bin kişi önünde oynadıysak, bu takım iç sahada aynı şekilde oynamalı” dedi.

“Pandemiden sonra futbol başka bir noktaya geldi”

Alınan sonuçlarda herkesin başarısı olduğunu söyleyen Karaman, “Bu alınan sonuçlar hepimizin başarısı. Başkanımız var, yönetim kurulu var, futbolcularımız var. Henüz seviyeyi tam atlayamadık. Pandemiden sonra futbol öyle bir noktaya gelmeye başladı ki, ilk 11’iniz eskiden belli oluyordu. Şimdi takımlarda her hafta 3-4 oyuncu değişebiliyor. Hal böyle olunca futbol başka yerlere gitmeye başladı. Aynı şey Beşiktaş için de geçerli. Teknik adamlık da başka yere gitmeye başladı. Oyuncular da taktik düşünmek zorundalar. Ama hepsi hikaye, yarı finale geldik ve kupalı alacaksın. Şimdi kupayı unuttum, içeride 2 maç oynayacağız, 6 puan almamız lazım” dedi. Son olarak oynadıkları oyunun Beşiktaş özelinde olmadığını da söyleyen Karaman, “Beşiktaş özelinde değil, genel oyunumuz bu. Bugün en çok hoşuma giden Carole’ün 2 asist yapması. Oyuncu zekası çok önemli. Beşiktaş’ın sağ beki gitti, nerede golü attı. Taktik ve oyun anlayışları çok değişmeye başladı. Oyuncuların da buna uyum göstermesi gerekiyor” diyerek sözlerini tamamladı.