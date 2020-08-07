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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ülke genelinde bugün ve hafta sonu düğün, nişan, kına gecesi, sünnet düğünü gibi etkinliklerde denetim gerçekleştirilecek.

Denetimler, sahil bölgelerinde yer alan plaj, kafe, kafeterya, restoran ve eğlence yerleri ile eğlence yerlerine dönüşebilen tekne ve yatlarda da düzenlenecek" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Daha önce en az iki defa tedbirlere uymadığı tespit edilerek uyarılan ya da idari para cezası uygulanan işletmelere, denetimlerde aykırılık tespit edilmesi halinde 1-3 gün süreyle faaliyeti durdurma cezası uygulanacak" ifadeleri kullanıldı.

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