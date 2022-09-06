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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: İstanbul'da Yenikapı'da İETT otobüsü çok sayıda araca çarptı! - Güncel haberler
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Son dakika haberi İETT otobüsü çok sayıda araca çarptı!

İstanbul'da Yenikapı sahil yolunda İETT otobüsü 7 araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı

Son dakika haberi: İstanbul'da Yenikapı'da İETT otobüsü çok sayıda araca çarptı! - Güncel haberler
İETT otobüsü çok sayıda araca çarptı!
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DHA

Son dakika.. İstanbul'da feci bir kaza meydana geldi. Yenikapı sahil yolunda meydana gelen kazada, İETT otobüsü 7 araca çarptı.

DHA'da yer alan habere göre, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Fotoğraf: DHA

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Fotoğraf: İHA

Sahil Kennedy Caddesi kaza nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Fotoğraf: DHA

Fotoğraf: DHA

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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