İETT otobüsü çok sayıda araca çarptı!

Son dakika.. İstanbul'da feci bir kaza meydana geldi. Yenikapı sahil yolunda meydana gelen kazada, İETT otobüsü 7 araca çarptı.
DHA'da yer alan habere göre, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İlk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Fotoğraf: DHA
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırıldı.
Fotoğraf: İHA
Sahil Kennedy Caddesi kaza nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı.
Fotoğraf: DHA
Fotoğraf: DHA
*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir
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