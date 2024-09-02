İhracatta ağustos rekoru

Ağustos ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artışla 22,1 milyar dolara ulaştı, tüm zamanların en yüksek ağustos ihracatı gerçekleştirildi.

İthalat ise yüzde 10,8 gerilemeyle 27 milyar dolar oldu.

Dış ticaret açığı, yüzde 43,4 oranında azalmayla 4,9 milyar dolara geriledi. Son 34 ayın en düşük ticaret açığı olarak kayıtlara geçti.