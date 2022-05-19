İkinci iş gününde öldüren tartışma! 0:00 / 0:00

İHA

Son dakika haberine göre Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Bayındırlık Mahallesi Bayrak Tepe mevkiinde insanı şoke eden bir olay meydana geldi.

BİR KİŞİYLE TARTIŞMA YAŞADI

İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre restorasyon çalışmaları devam eden Fetih Mescidi'nin gece bekçisi Zübeyir İlter (50), Fetih Mescidi'nin önüne gelerek alkol aldığı iddia edilen M.K. ile tartıştı.

YENİ İŞE BAŞLAMIŞTI

Dün göreve başladığı öğrenilen İlter, M.K. ile 1 kadın 1 erkek arkadaşına mescit önüne çıkmalarına izin vermeyince aralarında tartışma çıktı.

FENALAŞARAK YERE YIĞILDI

M.K. ile İlter arasında başlayan tartışma kısa süreliği bir arbedeye dönüşünce İlter fenalaşarak yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerinde kalp masajı yapılarak, hayata döndürülen İlter, kaldırıldığı Manisa Şehir Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ÜÇ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

M.K. ve yanındaki 1’i kadın, 2 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken M.K.'nın işlemleri sürüyor.