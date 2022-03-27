Dink cinayeti sanığı Türkiye'de 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Son dakika... Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 19 Ocak 2007'de öldürülmesine ilişkin dava kapsamında 14 yıl 4 aylık hapis cezası kesinleşen firari hükümlü Ahmet İskender, Kırgızistan'da sahte pasaportla yakalanmıştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da, "Hrant Dink suikastında kullanılan silahı sakladığı, faile cinayet için borç para verdiği, cep telefonunu cinayet için iletişim aracı olarak kullandırdığı tespit edilen Ahmet İskender, Kırgızistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmiş ve tutuklanmıştır" ifadeleri yer aldı.