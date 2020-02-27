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HaberlerSağlık

Son dakika haberi: İran Cumhurbaşkanı yardımcısı Masume İbtikat koronavirüse yakalandı

İran'dan son dakika haberi geldi. İran Cumhurbaşkanı yardımcısı Masume İbtikat koronavirüse yakalandı. İran'da koronavirüs vakasına yakalanan devlet yöneticilerinden biri de Masume İbtikat oldu.

Son dakika haberi İran Cumhurbaşkanı yardımcısı koronavirüse yakalandı
HABERTURK.COM

Son dakika haberi... İran Cumhurbaşkanı yardımcısı Masume İbtikat koronavirüse yakalandı. İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı ise 26'ya ulaştı. 

Bugün İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur koronavirüse yakalandığını duyurdu.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, 25 Şubat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulmuştu. İran'da bir Tahran milletvekilinde de koronavirüse rastlanmıştı. 

KUM KENTİNDE 49 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Kum Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ali Ebraze, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 49 kişinin tedavilerinin ardından taburcu edildiklerini açıkladı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan Ebraze, "Kum'da koronavirüs şüphesiyle 432 kişi hastanelerde tedavi altına alındı. Dün saat 16.00'ya kadar 49 kişi taburcu edildi." dedi.

Ebraze, kentte koronavirüs tedavisinin Kamkar, Furkani, ve İmam Rıza hastanelerinde yapıldığını belirtti.

Masume İbtikat Kimdir?

Masoumeh Ebtekar, 9 Ağustos 2017'de atanan şu anki İran Kadın ve Aile İşleri Başkan Yardımcısıdır. Daha önce 1997-2005 yılları arasında Çevre Bakanlığı'na başkanlık etti ve 1979'dan beri İran kabinesinde ilk ve tarihte üçüncü kadın oldu. 

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