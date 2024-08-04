Son dakika haberi İran'dan gelen TIR'da uyuşturucu ele geçirildi
Ticaret Bakanlığı: İran'dan ülkemize giriş yapan TIR'da yasal yük olarak beyan edilen pudra cinsi eşya içerisinde 2.2 ton pudraya emdirilmiş vaziyette metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığı'nın X hesabından konu ile ilgili açıklama ve görüntüler geldi:
"Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza birimlerimizce gerçekleştirilen operasyonda, İran’dan ülkemize giriş yapan tır aracında yasal yük olarak beyan edilen pudra cinsi eşya içerisinde 2.2 ton pudraya emdirilmiş vaziyette metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde davam etmektedir.
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, dikkatleri ve özverili çalışmaları neticesinde zehir tacirlerine büyük darbeler indirmeye devam ediyor. Birimlerimizce yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu maddelerin yasadışı trafiğini önleyerek gençlerimizin zehirlenmesine karşı yürütülen kararlı mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz."
*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.