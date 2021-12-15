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Haberler Gündem Son dakika: İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
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Son dakika haberi İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda makine arızası yaşayan Ahmet Telli adlı tankere müdahale için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-10, Kurtarma-7 römorkörleri ile KEGM-5 botu ve kılavuz kaptan yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği askıya alındı.

Son dakika: İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin, bir tankerde meydana gelen makine arızası nedeniyle askıya alındığı bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı Keçilik Koyu mevkisinde Ahmet Telli isimli tankerin makine arızası yaşadığı belirtildi.

Tankerin yanında olan Kurtarma-10 römorkörünün yanı sıra İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda Kurtarma-7 römorkörü, KEGM-5 botu ve kılavuz kaptanın tankere yönlendirildiği aktarılan açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği askıya alındı." bilgisi verildi.

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