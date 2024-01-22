Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: İstanbul Ataşehir'de bir iş yerinde yangın çıktı! Yangına müdahale devam ediyor

        Son dakika haberi İstanbul'da iş yerinde yangın!

        İstanbul Ataşehir'de bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 14:55 Güncelleme: 22.01.2024 - 16:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da iş yerinde yangın!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ataşehir'de demir çelik atölyesinde çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti.

        DHA'da yer alan habere göre yangın, saat 14.00 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi, 11. Sokak üzerinde bulunan havalandırma imalathanesinde çıktı.

        PATLAMALAR MEYDANA GELDİ

        İddiaya göre kaynak yapıldığı sırada çıkan yangın bitişikteki sunta deposuna ardından da başka bir işyerine sıçradı. Yangında zaman zaman patlamalar meydana geldi.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler yerleşim yerlerine ulaşmadan ekipler tarafından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken işyerlerinde hasar meydana geldi. Yangın söndürülürken işyeri sahipleri ve mahalle sakinleri arasında kavga çıktı. Taraflar polis ekipleri tarafından ayrıldı.

        Yangının sıçradığı sunta deposunun sahibi Yavuz Bekçioğlu, "Yan tarafta havalandırma borusu imalatı yapan arkadaşlar, kaynak yaparken zannedersem önlem alınmamış herhalde orada çıkan yangın bizim MDF deposuna sıçramış. İtfaiye de müdahale etti. Oradan da yan taraftaki oto dizayn yapan firmaya sıçradı. Zararımızı hesaplayamadık daha çok zarar da" dedi.

        Fotoğraflar: DHA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astronot Gezeravcı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astronot Gezeravcı ile görüştü
        Kız çocuğu olmuştu! 1 gün sonra kocası katletti! Vahşet perdesi aralandı!
        Kız çocuğu olmuştu! 1 gün sonra kocası katletti! Vahşet perdesi aralandı!
        Kamuda mülakat ne zaman kalkıyor?
        Kamuda mülakat ne zaman kalkıyor?
        İşte son 16 turu eşleşmeleri!
        İşte son 16 turu eşleşmeleri!
        Kripto para yasası için geri sayım
        Kripto para yasası için geri sayım
        Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi!
        Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi!
        MB, 2024'ün ilk faiz kararını açıklayacak
        MB, 2024'ün ilk faiz kararını açıklayacak
        Aşk yok
        Aşk yok
        Ghezzal'dan opsiyon reddi!
        Ghezzal'dan opsiyon reddi!
        Peş peşe dram! Yine Antalya sahili! 6 günde 8 ceset!
        Peş peşe dram! Yine Antalya sahili! 6 günde 8 ceset!
        Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Sofradaki beyaz tehlike!
        Sofradaki beyaz tehlike!
        Sürücü belgesi yokmuş! O an kamerada! 2 kişi böyle öldü!
        Sürücü belgesi yokmuş! O an kamerada! 2 kişi böyle öldü!
        Euroleague'de 22. haftanın panoraması
        Euroleague'de 22. haftanın panoraması
        Van depremiyle ilgili Prof. Dr. Görür'den çarpıcı ayrıntı!
        Van depremiyle ilgili Prof. Dr. Görür'den çarpıcı ayrıntı!
        Hindistan'da tartışmalı tapınak açıldı
        Hindistan'da tartışmalı tapınak açıldı
        48'de futbolcu, 54'te antrenördü! 55'inde takımın başında
        48'de futbolcu, 54'te antrenördü! 55'inde takımın başında
        Türkiye'de ilk kez bir 'albino çakal' görüntülendi
        Türkiye'de ilk kez bir 'albino çakal' görüntülendi
        İkinci kez anne oluyor
        İkinci kez anne oluyor
        Akdeniz'deki sıcaklık rekoru kasırgalara yol açabilir!
        Akdeniz'deki sıcaklık rekoru kasırgalara yol açabilir!