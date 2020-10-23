İstanbul'daki uçak kazasından acı haber! 0:00 / 0:00

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İstanbul Büyükçekmece'de dün meydana gelen kazada, Hezarfen Havalimanı'ndan havalanan özel bir şirkete ait bir eğitim uçağı düştü.

Uçağın Beylikçayırı mevkisinde boş araziye düşmesi üzerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Burun kısmından toprağa gömülü haldeki uçak, ekipler tarafından halat yardımıyla çıkarıldı.

Kazada yaralanan pilot, itfaiye ekipleri tarafından uçağın enkazından çıkarıldı. Sağlık ekipleri, yaralı pilota olay yerinde müdahale etmeye başlarken, bölgeye hava ambulansı istendi. Yaralı pilot, hava ambulansla hastaneye sevk edildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada da, Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanı'ndan saat 10.56'da havalanan özel bir havayolu şirketine ait eğitim uçağının, ilk bilgilere göre motor arızası nedeniyle inişe geçtiği sırada saat 11.05'te havalimanı yakınlarında düştüğü kaydedildi.

Olay yerine hemen güvenlik, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerinin sevk edildiği belirtilen açıklamada, "Uçağın pilotaj lisans öğrencisi yaralı olarak kurtarılmıştır.

Olay yerine tekerlekli araçlarla ulaşımın mümkün olmaması nedeniyle ambulans helikopter sevk edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı da eğitim uçağının düşmesi üzerine soruşturma başlattı. Savcılığın talimatı doğrultusunda kolluk görevlilerince inceleme ve gerekli tespitlerin yapıldığı belirtildi.

ACI HABER GELDİ

Feci kazada ise bugün acı haber geldi. Dün eğitim uçuşu sırasında yaşanan kaza sonucu hastanede tedavisi süren pilotaj lisans öğrencisi pilot adayı Beytullah Nart'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.