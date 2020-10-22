İstanbul'da eğitim uçağı düştü! 0:00 / 0:00

İstanbul Büyükçekmece'de, Hezarfen Havalimanı'ndan havalanan özel bir şirkete ait bir eğitim uçağı düştü.

Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Uçak Büyükçekmece Gölü yakınlarında boş bir araziye düştü.

Uçaktan pilot yaralı çıkarıldı. Yaralının bilincinin açık olduğu vücudunda ise kırıklar olduğu öğrenildi. Yaralı pilot, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Emekli Hava Pilot Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş, Habertürk TV'ye "Kaç kişi olduğunu bilmek mümkün değil. Genelde 2 kişilik olur. Bu Hezarfen Havalimanı bu amaçla kullanılıyor. Bu uçaklar çok fazla uzaklaşmadan o bölgede yapılır. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü denetiminde yapılıyor. Arızadan da olabilir" dedi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği uçak kazasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanından bugün saat 10.56’da havalanan özel bir havayolu şirketine ait eğitim uçağı, alınan ilk bilgilere göre motor arızası nedeniyle inişe geçtiği sırada saat 11.05’te havalimanı yakınlarında düşmüştür.

Olay yerine hemen güvenlik, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilerek, uçağın pilotaj lisans öğrencisi (B.N),yaralı olarak kurtarılmıştır.

Olay yerine tekerlekli araçlarla ulaşımın mümkün olmaması nedeniyle ambulans helikopter sevk edilmiştir.

Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır."

GÖRGÜ TANIĞI ANLATTI

Büyükçekmece'de bir eğitim uçağının boş araziye düştüğü anlarda aracıyla yoldan geçen görgü tanığı Gazeteci Mehmet Mert, pilotun uçağı sağa kaydırmada başarısız olması halinde uçağın TEM Otoyolu'na düşme ihtimalinin yüksek olduğunu bildirdi.

Mert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hadımköy gişelerinden TEM oOtoyolu'na doğru Çatalca'ya gitmek üzere seyir halinde olduğunu söyledi.

Göl üzerindeki viyadüğe girerken uçağın havadan sağa doğru kaydığını gördüğünü ifade eden Mert, "O an uçak ya da paraşüt olduğu tam belli ettiremedim. Sonra uçak sağa kaydığında yavaşlayarak baktım ki yere bir şey çakılmış. Hemen gazeteden birkaç kişiye ulaşmaya çalıştım. Belki de pilotun bilerek ya da bilmeyerek sağa kaydırdığını, kaydırmasaydı TEM'e düşme ihtimalinin yüksek olduğunu gördüm. Yani manevra yapmıştı." dedi.