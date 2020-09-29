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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "İstanbul genelinde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji radarından alınan bilgilere göre bugün 12.20-16.00 saatleri arasında İstanbul genelinde gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor.

Yağış geçişlerinin yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Açıklamada, Meteoroloji'nin sarı alarm uyarısı verdiği de kaydedilerek, "Sarı alarmda hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır." denildi.