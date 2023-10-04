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        Son dakika haberi İstiklal saldırısının organizatörü etkisiz!

        İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının organizatörlerinden Mazlum Afrin kod adlı Nabo Kele Hayri MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 04.10.2023 - 14:35 Güncelleme: 04.10.2023 - 15:09
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        İstiklal saldırısının organizatörü etkisiz!
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        İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşen ve altı kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin ise yaralandığı bombalı saldırının organizatörlerinden olan, PKK/KCK-PYD/YPG'nin Suriye'deki İstihbarat Yapılanması'nda sorumlu seviyede faaliyet gösteren Mazlum Afrin kod aldı Nabo Kele Hayri, MİT operasyonuyla Suriye'de etkisiz hale getirildi.

        Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre İstiklal saldırısı sonrasında saldırının Suriye'deki planlayıcılarına yönelik başlatılan hassas çalışma kapsamında, bombalı eylemin failleri Ahlam Albashir Saleh ile Bilal Hassan'ı yönlendiren ve Bilal Hassan'ın yurtdışına kaçmasını sağlayan PYD/YPG işbirlikçisi Halil Menci'nin 22 Şubat 2023 tarihinde Suriye'de etkisiz hale getirilmesinin ardından, MİT çalışmalarına aralıksız olarak devam etti.

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        Yürütülen çalışmalar neticesinde, İstiklal saldırısının organizasyonunun yanı sıra PKK/KCK-PYD/YPG tarafından Türkiye'ye yönelik eylemler gerçekleştirmek amacıyla Mayıs 2022 ayında kurulan 14 kişilik istihbarat yapılanmasında yer aldığı öğrenilen Hayri, Suriye'de tespit edilerek takibe alındı.

        Geçmiş dönemde Suriye içerisinde örgütün hakim olduğu bölgelerdeki farklı yerleşim yerlerinde sözde istihbarat sorumluluğu yapan, bu kapsamda harekat bölgelerindeki Türk güvenlik birimleri ile Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurlarına yönelik saldırı ve sabotaj eylemleri organize ettiği öğrenilen Mazlum Afrin Kod Nabo Kele Hayri'nin Barış Pınarı Harekat (BPH) bölgesinde 2 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilen ve dört sivilin hayatını kaybettiği bombalı saldırının da organizatörü olduğu, ayrıca Zeytin Dalı Harekatı sırasında SMO ile girdiği çatışmada gözünden yaralandığı MİT tarafından tespit edildi.

        Uzun zamandır MİT'in Suriye de tespit etmeye çalıştığı Hayri'nin İstiklal saldırısının faili Saleh'e Suriye'de bizzat iki haftalık özel bir eğitim verdiğinin ve akabinde Türkiye'ye gönderilmesini organize ettiğinin öğrenilmesi üzerine çalışmalara hız verildi.

        Sürdürülen titiz çalışmalar neticesinde Suriye Haseke'de bulunduğu tespit edilen Hayri, MİT tarafından yakın takipte tutularak, operasyon için uygun zaman beklenmeye başlandı. Çok gizli yürütülen çalışmalar neticesinde, Ekim 2023 ayı başında MİT tarafından operasyon için düğmeye basıldı ve Hayri, MİT'e ait özel bir ekip tarafından 3 Ekim 2023 günü Haseke'de etkisiz hale getirildi.

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