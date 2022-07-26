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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: İzmir'de kadın şoföre saldıran zanlı tutuklandı - Güncel haberler
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İzmir'de kadın şoföre saldırmıştı! Sıcak gelişme!

İzmir'de belediye otobüsü şoförü kadına, sözlü ve fiziki saldırıda bulunduğu için gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

Son dakika: İzmir'de kadın şoföre saldıran zanlı tutuklandı - Güncel haberler
İzmir'de kadın şoföre saldırmıştı! Sıcak gelişme!
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İHA

İzmir'de dün sabah saatlerinde Alsancak semtinde, ESHOT Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak Konak-Halkapınar Metro 2 (253) hattında çalışan otobüsün kadın şoförü B.A., Alsancak Gar Durağı’ndan yolcu aldıktan sonra hareket etti.

YASAK OLDUĞU İÇİN KAPIYI AÇMADI

İHA'da yer alan habere göre bu sırada taşıtlara kırmızı ışık yandı. Yeşil ışığın yanmasını bekleyen otobüse binmek isteyenler oldu ancak şoför B.A. yolcu ve trafik güvenliğini korumak amacıyla yasak olduğu için kapıyı açmadı.

KADIN ŞOFÖRE HAKARET ETTİ

Bu sırada yolculardan G.Y. şoförden kapıyı açmasını istedi ve olumsuz yanıt alınca şoföre hakaret etti. Bunun üzerine B.A. otobüsü uygun bir yere çekerek ESHOT Şoför Destek Hattı’ndan yardım istedi.

SOL GÖZÜNDEN VE KOLUNDAN YARALANDI

Polisin beklendiği sırada sözlü saldırının dozunu artıran zanlı, bir anda şoför koruma kapısını kırdı ve kadın şoföre yumruk attı. Yaşanan arbedede şoför B.A. sol gözünden ve kolundan yaralandı.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Otobüsteki diğer yolcuların araya girmesi daha büyük bir yaralanmayı önledi. Olay anında yetişen polis, zanlıyı, kasten yaralama ve kamu malına zarar verme suçlarından gözaltına aldı.

KORKU DOLU ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Olayın şokuyla gözyaşlarına boğulan şoför B.A. darp raporu aldı ve zanlıdan şikayetçi oldu. Korku dolu anlar ise araç içi kamerasınca saniye saniye kayda alındı.

TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan G.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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