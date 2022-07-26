İzmir'de kadın şoföre saldırmıştı! Sıcak gelişme! 0:00 / 0:00

İHA

İzmir'de dün sabah saatlerinde Alsancak semtinde, ESHOT Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak Konak-Halkapınar Metro 2 (253) hattında çalışan otobüsün kadın şoförü B.A., Alsancak Gar Durağı’ndan yolcu aldıktan sonra hareket etti.

YASAK OLDUĞU İÇİN KAPIYI AÇMADI İHA'da yer alan habere göre bu sırada taşıtlara kırmızı ışık yandı. Yeşil ışığın yanmasını bekleyen otobüse binmek isteyenler oldu ancak şoför B.A. yolcu ve trafik güvenliğini korumak amacıyla yasak olduğu için kapıyı açmadı.

KADIN ŞOFÖRE HAKARET ETTİ Bu sırada yolculardan G.Y. şoförden kapıyı açmasını istedi ve olumsuz yanıt alınca şoföre hakaret etti. Bunun üzerine B.A. otobüsü uygun bir yere çekerek ESHOT Şoför Destek Hattı’ndan yardım istedi.

SOL GÖZÜNDEN VE KOLUNDAN YARALANDI Polisin beklendiği sırada sözlü saldırının dozunu artıran zanlı, bir anda şoför koruma kapısını kırdı ve kadın şoföre yumruk attı. Yaşanan arbedede şoför B.A. sol gözünden ve kolundan yaralandı. ZANLI GÖZALTINA ALINDI Otobüsteki diğer yolcuların araya girmesi daha büyük bir yaralanmayı önledi. Olay anında yetişen polis, zanlıyı, kasten yaralama ve kamu malına zarar verme suçlarından gözaltına aldı.