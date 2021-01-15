Son dakika deprem haberleri geliyor! Bu akşam İzmir Seferhisar'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Geçtiğimiz Kasım ayında İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş çok sayıda can ve mal kaybı yaşanmıştı. İzmir Seferihisar'da 4 büyüklüğünde ki deprem vatandaşlara korkulu anlar yaşattı.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Manisa Kırkağaç'ta 3.1 büyüklüğünde yerin 5.0 km derinliğinde bir deprem meydana geldi. Türkiye'de son yıllarda arka arkaya gelen depremler vatandaşları endişeye sevk ediyor. Yakın tarihlerde İzmir'de, İstanbul'da ve Ankara'da korkutan depremler meydana gelmişti.