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Son dakika haberi Kabine yarın toplanıyor
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın saat 15.30'da kabineyi toplayacak, yeni kabine öncesi mevcut bakanlar son kez toplantıya katılacak.

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