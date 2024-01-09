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        Haberler Gündem Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

        Son dakika haberi Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 22.20'de merkez üssü Nurhak ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 6.97 kilometre derinlikte kaydedilen, çevre il ve ilçelerde de hissedilen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2024 - 22:41 Güncelleme: 09.01.2024 - 22:51
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        Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
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        Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Saat 22.20'de meydana gelen depremin merkez üssünün Nurhak olduğunu açıkladı.

        AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Nurhak olan 4,1 büyüklüğündeki sarsıntı 6,97 kilometre derinlikte gerçekleşti.

        HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YAŞANMADI

        Kahramanmaraş'ın yanısıra çevre il ve ilçelerde de hissedilen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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