Son dakika haberi Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 22.20'de merkez üssü Nurhak ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 6.97 kilometre derinlikte kaydedilen, çevre il ve ilçelerde de hissedilen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı

Habertürk Giriş: 09.01.2024 - 22:41 Güncelleme: 09.01.2024 - 22:51 facebook

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