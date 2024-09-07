AFAD, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 09.31de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem Gaziantep'te de hissedildi. Vatandaşlar bulundukları ev ve iş yerlerinden dışarıya çıktı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 09.31'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.31'de merkez üssü Pazarcık olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da depreme ilişkin, "Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 5️.0️ büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.

KAHRAMANMARAŞ VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, "Pazarcık ilçemizde 5️,0️ büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. Şu an itibari ile olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.

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Pazarcık ilçemizde 5️⃣,0️⃣ büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. Şu an itibari ile olumsuz bir durum bulunmamaktadır.



Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.… https://t.co/A4eayBGBvj — Mükerrem Ünlüer (@mukerrem_unluer) September 7, 2024

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer Habertürk TV'ye yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarımız tarama yapıyorlar. Bize ulaşmış olumsuzluk yok. Her türlü tedbirimiz var. Köylerimiz ve ilçelerimizden yansıyan olumsuz durum yok. Çevre illerden de ulaşan olumsuz haber yok. Bölgede hissedildi. Küçük çaplı depremler oluyordu ama bu biraz büyük olduğu için hissedildi" ifadelerini kullandı.