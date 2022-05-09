Kameraya yansıdı! Öldüren kavga! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / DHA

Son dakika haberler... İstanbul Şişli’de iki hafta önce saat 04.00 sıralarında bir barda kan donduran bir olay meydana geldi.

KADIN MÜŞTERİLERİ RAHATSIZ ETTİLER

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre mekana gelen 5 kişilik grup iddiaya göre yan masalardaki kadın müşterileri rahatsız etti.

Öldürülen bar işletmecisi Gıyasettin Gümüş.

BEŞ KİŞİYİ MEKÂNDAN ÇIKARDILAR

Kadınlar rahatsız olduklarını mekân çalışanlarına söyledi. Mekânın sahibi Gıyasettin Gümüş ve çalışanlar 5 kişiyi zorla dışarı çıkardı.

Zanlıların çok sayıda suç kaydı çıktı.

BİR KİŞİ SİLAHLA ATEŞ AÇTI

Dışarı çıkarılmalarına öfkelenen 5 kişi tartışmayı kavgaya dönüştürdü. Yaşanan kavgada bir kişi silahla ateş etmeye başladı.

MEKAN İŞLETMECİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Açılan ateş sonucu mekan işletmecisi Gıyasettin Gümüş hayatını kaybederken, çalışanları Mehmet A. ve Sefa Ş. yaralandı.

CİNAYETİN FAİLİ YAKALANDI

Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Kamera görüntülerini inceleyen polis, saldırganların kimliklerini belirledi. Şüpheliler Doğukan K.K. (24), Mert P. (20), Dorukan K. (28), Toygun T. (32) ile İlker B. (21) gözaltına alındı.

ZANLILAR AZILI SUÇLU ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerden Doğukan K.K.'nın daha önceden 9 kez, Mert P.'nin 4 kez, Dorukan K.'nın 7 kez, İlker B.'nin ise 12 kez gözaltına alındıkları tespit edildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yapılan çalışmalarda olayda silahı kullandığı belirlenen Doğukan K.K. ve 4 kişi, Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.