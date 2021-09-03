Lacivert-Beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Son olarak Fenerbahçe’de forma giyen kanat oyuncusu Nabil Dirar, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul’da geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 1 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."
— KASIMPAŞA (@kasimpasa) September 3, 2021
Nabil Dirar kimdir?
Doğum tarihi: 25 Şubat 1986
Doğum yeri: Casablanca - Fas
Yaş: 35
Boy: 1,87 m
Uyruk: Fas - Belçika
Mevki: Sağ Kanat
Yan mevki: Sağ Bek, Sol Kanat
Ayak: Sağ ayak
Oynadığı takımlar: Diegem Sport, KVC Westerlo, FC Brügge, Monaco, Fenerbahçe
Performans: 474 maç 43 gol 102 asist
YORUMLAR