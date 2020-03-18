Koronavirüs: Türkiye'de ve dünyada son durum ne?

İHA

İstanbul Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, gece yarısı 'koronavirüs' şüphesi ile hastaneye kaldırıldı

Gece saatlerinde Beyoğlu ilçesindeki bir aileden sağlık ekiplerine telefon açıldı. Sağlık durumlarından şüphelenen ailenin ihbarıyla hemen harekete geçildi. Aile tarafından kendilerine yapılan ihbarı, 'koronavirüs' şüphesi olarak değerlendiren sağlık ekipleri özel kıyafetlerle ailenin yaşadığı eve geldi.

Ambulans ile sokağa gelen ekipler, aile üyelerini virüs testinden geçirmek için ambulans ile hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan 4 kişilik aile üyelerinin hasta olup olmadıkları yapılacak olan testler sonunda belli olacak. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.