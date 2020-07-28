Kılıçdaroğlu: 13 maddeye onay veren dostumuzdur

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Belediye başkanlarına teşekkür eden Kılıçdaroğlu, "Yerel yönetimdeki arkadaşlarım, pandemi sürecinde bütün engelleri aşan belediye başkanları arkadaşlarıma bir tarih yazdıkları için teşekkür ettim. Milletvekili arkadaşlarım günün 24 saati sürekli çalıştılar. Niye çalıştık? Halkımız için. Ayrıştıran iktidara karşı Türkiye’yi birlikte birleştirelim dedik.Bütün arkadaşlarıma yürekten teşekkür ederim. Milletvekili arkadaşlarımın yasa teklifleri sırasında tutanaklara geçen konuşmalar gerçekten tarihe geçecek konuşmalardır. Bütün arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, "Bütün sorunları ikinci yüz yıla geçiş belgesiyle nasıl çözeceğimizi anlattım. Sandığı koyarlar mı bilmiyorum ama eğer sandığı koyarlarsa kim boyunun ölçüsünü alacak göreceğiz" ifadelerini kullandı.

CUMARTESİ ANNELERİ

"Anneler arasında hiçbir ayrım yapmıyoruz" diye CHP lideri, "800. Haftada Galatasaray önünde bir karanfil bırakmak istediler. Anneler evlatlarının mezarının nerede olduğunu bilmek istiyor. Bir karanfil bırakıp evladım nerede diye soran annenin sesini duymayana ben insan demem. Evladım nerede diyorlar. Dönemin Başbakanı Erdoğan bunları davet etti, dinledi. Hani faili meçhuller olmayacaktı? Bir insanın hayatı bu kadar ucuz olamaz. Bu olayı bir siyasi gözlükle analiz etmek kadar yanlış bir şey yoktur. Devletin itibarını korumak istiyorsak, devlet her vatandaşa eşit muamele edilir demek istiyorsak Cumartesi Annelerinin sesini duymalıyız. Diyarbakır Anneleri de kıymetlidir. Anneler arasında hiçbir ayrım yapmıyoruz. Devleti yönetenlerin annelerin sesini dinlememesi kadar acı bir şey yoktur. Devleti yönetenlerin oturup bir daha düşünmesi lazım. Bir karanfil bırakmayı engelliyorsan, ülkede demokrasi olmadığını herkes görüyor. Bizi üzen bu tablo" dedi.

CHP KURULTAYI

"37. kurultayımızı yaptık. Belki de şu ana kadar yaptığımız en düzenli kurultayımızı yaptık. Herkesin yeri belliydi, kimseyi üzmeden yaptık. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ederim" diyen CHP lideri şunları söyledi:

"Bu kurultayda ikinci yüz yıla çağrı beyannamemizi ilan ettik. Bugün içinde bulunduğumuz TBMM’nin 100. Yılını tamamladık. 29 Ekim 2023’te ise cumhuriyetin 100. yılı olacak. Yeni yüzyıla girerken neler yapmalıyız neleri değiştirmeliyiz? Önerilerimiz toplumun çoğunluğunun sorunlarını çözmeliydi. Neydi sorunlarımız? İşsizlik vardı, kayırmacılık, yolsuzlukla mücadele vardı. Bunları kimlerle yapacağız? Bunları dostlarımızla yapacağız dedik. Dostlarımızla yapacağız deyince havuz medyasında bir titreme geldi. Kimlerde dostlarımız? Bu 13 maddeye onay veren kimse bizim dostumuz onlardır. Kimlerle bir araya geleceğiz. İşsizle, konteynerden çöp toplayanlarla, taşeron işçiler ile, şoförlerimizle yani halkımızla bir araya geleceğiz. Demokratik yolla bir dikta yönetimine son vereceğiz. Nasıl yapacaktık? Yeni bir anayasa yapacağız. Bugüne yapılan büyün anayasalar tonu değişmekle birlikte vesayetle oldu. Hiçbir zaman toplumun bütün kesimleri bir araya gelip bir anayasa değişikliği olmadı. Son anayasa değişikliği baskı döneminde yapıldı. Anayasa kitapçığını eline alan her vatandaş bu benim anayasamdır diyecek. Bu anayasanın özünde demokratik parlamenter sistem olacak. Cumhurbaşkanı partili olmayacak, tarafsız olacak. Herkese eşit mesafede olduğu için anayasa ona hakim tayin etme yetkisi veriyor. Bir partinin genel başkanı hakim tayin edemez. TBMM’de gece yarısı kanunları olmayacak. Milletin çıkarları neyi gerektiriyorsa o yasa konuşulacak. Komisyonlarda görüşmelerde bütün taraflar zorunlu olarak çağrılacak. Ben bir konuda bir kanun çıkarıyorum ama o konunun uzmanlarını ve o konunun içinde olanları da dinliyorum demektir. O kanun ortak görüşle çıkıyor diyecekler. Adalet, güven vermesi lazım. Bugünkü parlamento ve yargı sarayın vesayeti altındadır. Yargı üzerindeki vesayeti kaldırmamız gerekiyor. Hükümetin geçmişte olduğu gibi Meclis'ten güven oyu alması ve Meclis'e hesap vermesi yeniden sağlanacak."

KÜRT SORUNU

"40 yıldır Kürt sorunu tartışılıyor. 40 yıldır bir sorunun çözülmesinin sebebi kimdir?" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Siyasi otoritedir. Şimdi batının egemen güçleri bu sorunu Türkiye’nin çıkarına aykırı bir araç olarak görüyorlar. Bu sorunu Türkiye’nin bağımsızlığı çerçevesinde çözeceğime söz veriyorum. Her insanın hayatı önemlidir. Bayrağımız, vatanımız, bağımsızlığımız çerçevesinde çözeceğiz. Kadına yönelik fırsat eşitliğini çözeceğiz. Tüm terör örgütleriyle ve yer altı terör örgütleriyle mücadele etmek bizim görevimiz olacaktır. Herkes terör örgütleriyle mücadele edeceğiz der ama yeraltı dünyasını ağızlarına almazlar. Neden bir siyasi parti lideri yeraltı dünyasının lideriyle görüşür?" dedi.

LİYAKAT MESAJI

İşi ehline vermek bir inanç, insanlık, yönetim meselesi midir? Evet" diyen Kılıçdaroğlu, "İşi ehline vermediğinde kul hakkına fırsat açıyorsun. İşi ehline vermezsen yolsuzluğa, haksızlığa çanak tutuyorsun demektir. Bir kişinin liyakatli olması sonradan olmuyor. Önce eğitim, tecrübe, deneyim bunların olması lazım. İşi ehline teslim etmek aynı zamanda ehil insanın devleti yönetirken tarafsız olmasını sağlar. Liyakat sahibi kişi vatandaşlarına eşit davranır. Oturduğu makamı vatandaşa işkence etme yeri olarak göremez. Eğer bunu yapmazsanız sorunları çözemezsiniz" ifadelerini kullandı.

"ATATÜRK OLMASAYDI CAMİLERDE 5 VAKİT EZAN OKUNMAZDI"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Ayasofya Camisi açılışındaki Cuma Hutbesi'ni eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Bizim en büyük ortak değerlerimiz Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarıdır. Bu ülkenin bağımsızlığı için şehit olan yüz binlerce kişi var. Onların bayraktarı ise Gazi Mustafa Kemal’dir. Liyakat sahibi herkes bilir bunu. İstanbul işgaldeyken İngiliz Muhipleri cemiyeti kuruluyor. Mustafa Kemal için idam fermanı çıkarıldı. Niye bağımsızlık için mücadele ediyorsun dediler. Rıfat Börekçi de Milli mücadelenin kahramanlarından biriydi O da tam tersi fetva verdi. Kin ve öfkeyle o koltuğa oturursanız, siz erdemli bir kişi değilsiniz ve o koltuğa layık değilsiniz. Çıkacaksınız öyle bir konuşma yapacaksınız ki sonra haddinizi aştığınızı fark edip ne söyleyeceğini şaşırıyorsun. Demek ki sen liyakatli değilsin. Atatürk’ün 1923’te TBMM’nin açılışında yaptığı konuşmasına Mondros Mütarekesi’nden başladı. Türk adındaki her şeyi yakıp yıktılar. Ayasofya’ya sürekli haç asıp gözdağı vermeleriyle duygularımız incindi dedi Mustafa Kemal. Atatürk olmasaydı o camilerin hiç birinde 5 vakit ezan olunmazdı bunu biliyor musun sen? Kurtuluş Savaşı’nın hangi koşullarda yapıldığını bileceksiniz. Bir kişi sevgi ve hoşgörü varken lanet sözcüğünü kullanır mı? Belki Erdoğan için kullanmıştır onu da söylesin. Hele bir din görevlisinin kullanması asla doğru değil. O koltuğun kendisine paye vereceğini sanıyorlar. Sen o koltuğu sadece kirletiyorsun. Kitabımız insanlara güzel sözler söyleyin der. Bunu söyleyecek olanlar da din adamlarıdır."

"SEÇİM YASASI DEĞİŞTİRECEĞİZ"

Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri durumunda seçim yasasını değiştireceklerinin sözünü verirken, "Seçim yasası değişecek dedik. Bütün vatandaşlarımız milletvekillerini mi seçiyorlar, yoksa önüne konan listeye mi mühür basıyorlar? Bunu 12 Eylül darbecileri yaptı. Darbecinin getirdiği kanunu niye uyguluyorsunuz? Söz veriyorum bunu yapacağım. Bütün dostlarıma söz veriyorum. Milletin vekilini millet seçecek. Seçim barajını kaldıracağız. Makul bir baraj konabilir. Kadınlar her seferinde siyasette yer almak istiyorlar erkekler izin vermiyor. Meclise cinsiyet kotası verilmeli. Siyasi ahlak yasasını çıkaracağız. Biz siyasi ahlak yasasını çıkararak Meclis’in itibarını yükselteceğiz. Cebini düşünen değil, milleti düşünen milletvekili olacak. Uzun süredir bu olmadı, ama inşallah biz bunu yapacağız. Kamu ihale kanununu değiştireceğiz. Kul hakkı yemek en büyük günahsa kul hakkı yiyenlere nasıl oy veriliyor? O zaman sen de kul hakkına ortak oluyorsun. Kütahya havalimanının maliyeti 50 milyon euro. Yolcu garantisi vermiş hükümet. 29 yıl 11 ay çalıştıracak burayı. 205 milyon 281 bin 118 euro vereceğiz. Kimin parasını veriyoruz? Bunu da değiştireceğiz. Sayıştay’ı bütünüyle işler hale getireceğiz. Ulusal vergi konseyini kuracağız. Ülkeyi yönetenler her kuruşun hesabını vermek zorunda. Asgari ücretli verginin dışında tutulmalı.Siyaset 21. Yüzyıl Türkiyesi’ne yakışır olacak. Güçlü bir stratejik planlama teşkilatı kuracağız. Gerçek anlamda bir planlama yaparsanız bütün kaynaklar verimli kullanılır" diye konuştu.

"EĞİTİM SİSTEMİNİ YAPILANDIRACAĞIZ"

Eğitim sisteminde köklü değişilikler yapacaklarını söyleyen CHP lideri, "Eğitim sistemini tepeden tırnağa yeniden yapılandıracağız. 4+4+4 sistemi geldiğinde tek itiraz eden parti bizdik. Bakanlar kurulunda görüşülmedi. Kalkınma planlarında yoktu. Milli Eğitim şuralarında, Milli Eğitim Bakanlığı’nda görüşülmedi. 5 milletvekili kanun teklifini verdi, hiçbiri eğitimci değildi. Sonuçta milyonlarca çocuk kobay olarak kullanılıyor. Dünyada kendi çocuklarını kobay olarak kullanan tek ülkeyiz. Üniversiteler tamamen çöktü. İran, Suudi Arabistan ve Malezya üniversitelerinde üretilen bilgi sayısı bizim üniversitelerimizi geride bıraktı" ifadelerini kullandı.