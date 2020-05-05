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Nisan ayında çalışılmayan günler için kısa çalışma ödeneği bugün ödenecek. Kısa Çalışma Ödeneği’nde ödemeler başlıyor. Kısa Çalışma Ödeneği’nde nisan ayı ödemelerinin bugün hesaplara yatırılması bekleniyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ŞARTLARI

Kısa Çalışma Ödeneği’ni hak edebilmek için asgari 450 gün prim yatırılmış olması ve son 60 gün içinde kesintisiz olarak prim ödemesinin yapılmış olması gerekiyor. Kısa Çalışma Ödeneği başvurularında iş verinin çalışanlarla ilgili beyanı esas olacak.

3,2 milyon çalışan için başvuruldu

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un açıkladığı son rakama göre kısa çalışma ödeneğine bugüne kadar 300 bin firma, 3,2 milyon çalışan için başvurdu.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HANGİ TARİHTEN BAŞLAYACAK?

Mart ayına ait kısa çalışma ödeneği başvurularının bir kısmı tamamlanarak, ödemeler yapıldı. Ancak bu ödemeler sınırlı sayıda kişiye ve çok az süre için yapıldı.

Çünkü kısa çalışma ödeneği, iş yerinde faaliyetin/üretimin durduğu tarihten itibaren 8. günden itibaren başlıyor. İlk hafta için kısa çalışma ödeneği verilmiyor. Örneğin 16 Mart’ta kapatılan iş yerlerindeki çalışanlar mart ayı için 23-31 Mart tarihlerini kapsayan 9 gün için kısa çalışma ödeneği alacaklar. 21 Mart’ta faaliyeti durdurulan iş yerlerinde çalışanlar ise mart ayı için sadece 4 gün ödenek alabilecek. Bazı çalışanların mart ayına ilişkin kısa çalışma ödemeleri yapıldı. Fakat büyük kısmı mart ayına ait ödenekleri nisan ayının parasıyla birlikte yarından itibaren alabilecekler.

ÖDENEK TUTARI NASIL BELİRLENİYOR?

Kimin ne kadar kısa çalışma ödeneği alacağı, son 12 ayda Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bildirilen “prime esas kazançları” üzerinden hesaplanıyor. Ulaşım, yemek gibi ödemelerin bir kısmı prime esas kazanca dahil edilmediği için bu tür ödemeler olan iş yerlerinde çalışanların prime esas kazançları brüt ücretin altında kalabiliyor. Kısa çalışma ödeneği, 12 aylık prime esas kazanç ortalamasının yüzde 60’ı üzerinden bağlanıyor. Bu tutardan, binde 7.59 oranında damga vergisi kesiliyor.

Örneğin, asgari ücretle çalışan bir işçinin kısa çalışma ödeneği hesaplanırken, 2020 yılında ocak-mart döneminde aldığı 2.943 TL ile 2019’un nisan-aralık dönemindeki 2.558 TL ay ay toplanıp 12’ye bölünerek, ortalama brüt ücret bulunuyor. Bu şekilde yapılan hesaplamaya göre, hep asgari ücretle çalışan bir işçinin 12 aylık ortalama brüt ücreti 2 bin 622 lira olur. Bunun yüzde 60’ı 1.573 liradır. Bu tutardan binde 7.59 oranında (11.94 TL) damga vergisi düşüldükten sonra 1.561 TL ödeme yapılır.

Kısa çalışma ödeneğinde esas ödemeler nisan ayı için yapılacak. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR),yarın hem nisan ayına ait hem de mart ayına ait olup da ödemesi yapılmamış olanları ödeyecek. Mayıs ayında çalışılamayan günlerin kısa çalışma ödeneği ise 5 Haziran’da hesaplara yatırılacak.