Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemYargıSON DAKİKA: Kobani iddianemesi kabul edildi: PKK tarafından organize... - Haberler
ABONE OL

Son dakika haberler... Kobani iddianamesinden çarpıcı tespitler: 'Eylemler PKK tarafından organize edildi'

Kobani olayları ile ilgili aralarında HDP Eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da olduğu 108 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan 3530 sayfalık iddianamede, terör örgütü PKK/KCK, HDP ve Kobani eylemleriyle ilgili önemli tespitlere yer verildi. İddianamenin tutuklu şüphelileri arasında bulunan eski HDP Milletvekili İbrahim Binici ifadesinde, "Kobani olayları esnasında gerçekleştiren eylemlerin ve ölümlerin PKK örgütü tarafından organize edildiği ve Türkiye topraklarında özerklik ilan edilmesi adına gerçekleştirildiğini söyleyebilirim" ifadelerini kullandı. Fevzi Çakır'ın haberi...

SON DAKİKA: Kobani iddianemesi kabul edildi: PKK tarafından organize... - Haberler

İddianamede, önemli beyanlar içeren tanık, gizli tanık ve sanık ifadelerine yer verildi. İddianameye göre; soruşturma kapsamında alınan ifadelerde özetle şu değerlendirmelere yer verildi:

BAŞKALDIRI TALİMATI VERİLDİ

PKK/KCK silahlı terör örgütünün kendisini örgütlediği, en geniş halk kesimi siyasi parti içerisinde bulunan tabanından oluşturduğu ve serhildan/başkaldırı eylemlerinin Kandil üst yönetiminin yönlendirmesi ve talimatları ile verildiği belirlendi.

HAK ARAYIŞI İZLENİMİ VERİLDİ

Eylemlere destek oluşturmak adına demokratik bir hak arayışı olduğu izlenimi yaratıldı. Sözde Rojova-Kobani devrimi kazanımlarını ülkemizde oluşturmak ve özerklik ilan etmek adına, 6-8 Ekim Kobani olaylarının bahane edildi. Eylemler ile ilgili sürekli olarak örgüt üst yönetimi tarafından talimat-çağrı ve açıklamalar yapıldı.

DEMİRTAŞ’A TALİMAT VERİLDİ

Örgüt üst yönetimi tarafından örgüte müzahir kitleyi hareket geçirmek ve eylemlerin şiddet eylemlerine dönüşmesini sağlamak adına, Kandil alanında devam eden zindan konferansı sırasında firari şüpheli Abbas kod Duran Kalkan’ın talimatıyla soruşturma kapsamında firari şüpheli olan Kamuran Yüksek aracılığı ile Selahattin Demirtaş’a talimatlar verildi.

Örgüt üst yönetimi tarafından verilen talimat ile ilgili Demirtaş tarafından 30 Eylül 2014 tarihinde Kobani sınırında 'Bu bir yalvarma değildir. Bu bir minnet değildir. Tarihi direnişe hep birlikte katılalım. Tarihi direnişi hep birlikte yapalım ki tarih ittifakı da tarih birliği de oluşturma fırsatımız olsun' şeklideki talimat içerikli açıklamayı yaptı.

MYK ÜYELERİNİN ÇAĞRISI EYLEMLERİ ŞİDDETE DÖNÜŞTÜRDÜ

Açıklama sonrası HDP-MYK üyeleri tarafından, terör örgütü güdümünde faaliyet gösteren ANF ve FIRATNEWS isimli haber siteleri, sosyal medya ve resmi internet sayfalarından terör örgütüne müzahir kitleye ulaşmak adına çağrı ve açıklamalar yapıldı. Siyasi yapılar içerisinde faaliyet gösteren şahıslar tarafından yapılan çağrılar sonrası eylemler serhildan/başkaldırı şiddet eylemlerine dönüştü.

GİZLİ TANIK MAHİR: MYK KARAR ALDIRILDI

İddianamede, gizli tanık Mahir ise ifadesinde özetle şunları anlattı: 'Eylül 2014 sonlarına doğru örgütün talimatları doğrultusunda KCK Türkiye sözcülüğü Demirtaş ile görüşerek, halkın Kobani’ye güçlü şekilde sahip çıkması yönünde çağrı yapmasını istedi. Tam bu sıralarda Demirtaş ve beraberindeki heyet Kobani’yi ziyaret etti. Ziyaret dönüşünde sınıra yakın bölgede KCK Türkiye sözcülüğünde bulunan Mazhar Öztürk, Cihan Ekin ve Ferhat Aksu ile görüşmeler gerçekleştirdi. Bu görüşmelerde, adı geçen KCK Türkiye sözcüleri, Selahattin Demirtaş’tan, Kobani’nin savunulması, sahiplenilmesi ve destek verilmesi adına başta Kürt ve tüm Türkiye halklarının seferberlik ruhuyla sokaklara, alanlara çıkmasını, Kobani’ye destek vermesini, bunun için topyekün direnişe geçmeleri yönünde çağrı yapması gerektiğini belirterek bu yönünde talimat verdiler. Bu açıklamadan yaklaşık bir hafta sonra KCK Türkiye örgütü sokak eylemlerini zayıf ve yetersiz gördüğünden daha büyük çıkış-hamle yapma ihtiyacı duyuyordu. Mevcut sokak eylemlerini bir üst seviyeye taşımak amacıyla KCK Türkiye sözcülüğü o dönem yapılan HDP MYK toplantısına katıldı. Bu toplantıda, MYK’ya karar aldırıldı. 6 Ekim 2014’de daha MYK toplantısı devam ederken acil yazılı bir çağrıda bulundu.'

ŞÜPHELİ ESKİ VEKİL BİNİCİ: ÖLÜMLER PKK TARAFINDAN ORGANİZE EDİLDİ

İddianamenin tutuklu şüphelileri arasında bulunan eski HDP Milletvekili İbrahim Binici ise ifadesinde, Kobani eylemleri hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Binici’nin ifadesi şöyle:

“Kobani olayları olarak bilinen ve ölüm olaylarının yaşandığı eylemlerin demokratik bir hak olmadığını tam aksine şiddet eylemleri olduğunu söyleyebilirim. Ben şiddetin her türlüsüne karşı duran bir kişiliğe sahibim. Yapılan Kobani olayları esnasında gerçekleştirilen eylemlerin ve ölümlerin PKK örgütü tarafından organize edildiği ve Türkiye topraklarında özerklik ilan edilmesi adına gerçekleştirildiğini söyleyebilirim. Yapılan açıklamalar talimatlar ve çağrılarda bunu göstermektedir…”

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

AÖF final sınavı ne zaman, saat kaçta, hangi gün? Açıklandı! - 2021 AÖF güz dönemi sınav tarihi
GÜNDEMAÖF final sınavı ne zaman, saat kaçta, hangi gün?
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 37 düzensiz göçmen yakalandı
GÜNDEMÇanakkale'de 37 düzensiz göçmen yakalandı
Sosyal ağlara reklam yasağı
GÜNDEMSosyal ağlara reklam yasağı
AÖL sınavları ne zaman, tarih açıklandı mı? - 2021 Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri...
GÜNDEMAÖL sınavları ne zaman, tarih açıklandı mı?
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: ABD'de umarım milli irade hayata geçer
GÜNDEMMeral Akşener'den ABD yorumu
Son dakika haberi: Muhsin Yazıcıoğlu davasında flaş gelişme! - Haberler
GÜNDEMMuhsin Yazıcıoğlu davasında flaş gelişme!
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması: İstanbul'da beklenen yağmur geliyor
GÜNDEMİstanbul'da beklenen yağmur geliyor
En güzel Cuma mesajları 8 Ocak - Resimli, kısa, yeni, dualı, hadisli Cuma mesajı ve sözleri 2021
GÜNDEMEn güzel Cuma mesajları 8 Ocak 2021
Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden sanık İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'na müebbet hapis
GÜNDEMŞehit emniyet müdürü davasında karar
8 Ocak 2021 Cuma Hutbesi yayınlandı - İşte Cuma Hutbesi'nin bu haftaki konusu
GÜNDEM8 Ocak 2021 Cuma Hutbesi yayınlandı!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X