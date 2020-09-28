Emrah Doğru edogru@haberturk.com

İzmir'de geçirdiği trafik kazası sonucu sağ kolunu kaybeden 23 yaşındaki Enes Koçak, yaşadığı talihsiz kazanın ardından hayata küsmeyip, mesleği olan berberlikten vazgeçmedi.



Habertürk’ten Emrah Doğru'nun haberine göre, İzmir'de Enes Koçak adlı berber, yaklaşık iki buçuk ay önce meydana gelen trafik kazasında, otomobilin bariyerlere çarpması ağır yaralandı. Sağ kolu kopan Koçak, olay yerindeki müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı. Ancak Enes Koçak'ın uzun bir müdahaleyle yerine dikilen kopan kolu tutmayınca geri alındı.

'KOLUMU KAYBETMEM İŞİMİ YAPMAMA ENGEL DEĞİL'

Korkunç kazanın ardından hayata küsmeyen genç, tek koluyla hayata tutunmayı başarıp, azmiyle örnek oldu. Vazgeçmediği mesleği berberliği yapmaya devam eden Koçak, "Hemşire kol nerede dediğinde, kolumun koptuğunu anlamıştım. Şok oldum o an ne yapacağımı bilemedim. Sonrasında kolum dikilmesine rağmen tutmadı ve geri alındı. Önceden iki elimle tıraş ederdim, makas kullanırdım. Artık makineyle tıraş ediyorum, kolumu kaybetmem işimi yapmama engel değil" dedi.