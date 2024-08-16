Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.978,23 %-0,05
        DOLAR 33,7016 %0,18
        EURO 37,0530 %0,25
        GRAM ALTIN 2.669,66 %0,48
        FAİZ 42,40 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 30,64 %-0,19
        BITCOIN 58.489,00 %3,19
        GBP/TRY 43,4811 %0,31
        EUR/USD 1,0984 %0,11
        BRENT 80,48 %-0,69
        ÇEYREK ALTIN 4.364,51 %0,47
        Haberler Ekonomi Emlak Konut fiyatları İstanbul ve İzmir'de geriledi - Emlak Haberleri

        Konut fiyatları İstanbul ve İzmir'de geriledi

        Konut Fiyat Endeksi, 2024 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 oranında, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 38,7 oranında arttı, reel olarak ise bir yılda yüzde 14,3 oranında azaldı. İstanbul ve İzmir'de ise konut fiyat endeksinde önceki aya göre yüzde 0,2 düşüş yaşandı

        Giriş: 16.08.2024 - 10:05 Güncelleme: 16.08.2024 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konut fiyatları İstanbul ve İzmir'de geriledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        TCMB, temmuz ayına dair konut fiyat endeksi verilerini açıkladı. Endeks, ülke genelinde bir önceki aya göre yüzde 0,9 oranında, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 38,7 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 14,3 oranında azaldı.

        İstanbul'da ise aylık yüzde 0,2'lik düşüş görüldü, yıllıkta ise yüzde 26,8 artış yaşandı.

        Türkiye genelinde yıllıkta en az artışın yaşandığı şehir İstanbul oldu. İstanbul'u yüzde 30 ile Adana-Mersin, yüzde 30,1 ile Antalya-Burdur-Isparta takip etti.

        En yüksek artış ise yüzde 66 ile Bingöl-Elazığ-Malatya-Tunceli-Van-Bitlis-Hakkari-Muş bölgesinde yaşandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Orman yangınları sürüyor! Çanakkale, Manisa ve Bolu'da son durum
        Orman yangınları sürüyor! Çanakkale, Manisa ve Bolu'da son durum
        Ünlü havayolu şirketinden 'sınırsız uçuş' kampanyası
        Ünlü havayolu şirketinden 'sınırsız uçuş' kampanyası
        Galatasaray, Tümosan Konyaspor deplasmanında
        Galatasaray, Tümosan Konyaspor deplasmanında
        Evde iki cansız beden! 4 kişi aranıyor
        Evde iki cansız beden! 4 kişi aranıyor
        Mucize yaratan esneme hareketi
        Mucize yaratan esneme hareketi
        Hekimlerle tamam mı devam mı? Bir tek o özelliğin yeri doldurulamıyor
        Hekimlerle tamam mı devam mı? Bir tek o özelliğin yeri doldurulamıyor
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Emniyet Genel Müdürü ile Jandarma Genel Komutanı değişti
        Emniyet Genel Müdürü ile Jandarma Genel Komutanı değişti
        İsyan etti
        İsyan etti
        Köprü ve otoyol ücretlerine zam
        Köprü ve otoyol ücretlerine zam
        Meksikalı milyarder Yalıkavak'ta
        Meksikalı milyarder Yalıkavak'ta
        Anadolu'nun kredi batığı artıyor
        Anadolu'nun kredi batığı artıyor
        Stres saçları beyazlatıyor mu? Bilim dünyası sorunun cevabını verdi
        Stres saçları beyazlatıyor mu? Bilim dünyası sorunun cevabını verdi
        Hafta tatili 24 saatten az olamaz
        Hafta tatili 24 saatten az olamaz
        Dünyanın en garip 10 korkusu!
        Dünyanın en garip 10 korkusu!
        Yağmur, rüzgar ve sıcaklık uyarıları
        Yağmur, rüzgar ve sıcaklık uyarıları
        Transferde son dakika!
        Transferde son dakika!
        Meriç Nehri 3 gün kapatılacak
        Meriç Nehri 3 gün kapatılacak
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi