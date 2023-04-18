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2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 8,4 oranında artan Konut Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 141,5, reel olarak ise yüzde 56,3 oranında arttı. Türkiye ortalamasında metrekare başına fiyat 20 bin 493,6 TL olurken İstanbul'da ortalama metrekare başına fiyat 31 bin 802,2 TL oldu.

EN YÜKSEK FİYAT DEĞİŞİMİ NEREDE?

En yüksek yıllık fiyat değişimi yaşanan bölgeler şöyle sıralandı; Antalya, Burdur, Isparta (yüzde 174,3), Edirne, Kırklareli, Tekirdağ (yüzde 166,2) ve Zonguldak, Karabük, Bartın. (yüzde 163)

En düşük yıllık fiyat değişimi yaşanan bölgeler ise yüzde 92,4 ile Kilis, Adıyaman, Gaziantep, yüzde 99,4 ile Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli ve yüzde 101,1 ile Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye oldu.