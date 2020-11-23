Korkunç iddiada dikkat çeken detay! 0:00 / 0:00

DHA

Olay, 11 Kasım'da Körkün Mahallesi'nde meydana geldi. Almanya'da yaşayan Süleyman ve Güllü Dokuyucu çifti, bir süre önce memleketleri Gaziantep'e geldi.

DHA'nın haberine göre çift, olay günü otomobille ilerlerken aralarında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Süleyman Dokuyucu, 4 çocuk annesi eşini, iddiaya göre, önce darbetti, ardından otomobilden attı. Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan ve sorgulamasında tartıştıktan sonra şiddet uygulayınca eşinin otomobilden atlayarak intihar ettiğini ileri süren Süleyman Dokuyucu ise çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Tutuklanan Süleyman Dokuyucu

'OTOMOBİLDEN ATLAMIŞ GİBİ DEĞİLDİ'

Güllü Dokuyucu'nun kuzeni Ahmet Kütükçü ise yaşananların ardından tesadüfen olay yerinden geçtiğini söyledi. İlk etapta kaza yaşandığını düşündüğünü anlatan Kütükçü, "Olay yerine gidince kuzenimin eşi Süleyman Dokuyucu'yu gördüm. Oldukça soğukkanlı görünüyordu.

Süleyman Dokuyucu, olay yerine gelen jandarma ekiplerine eşinin otomobilden atladığını söyledi. Kocası arabadan düştüğünü söylemişti ama üzerinde düştüğünü gösteren bir şey yoktu. Üzeri gayet temizdi. Arabadan aşağı atlayan insanda sürüklenme belirtisi olur. Hareket halindeki araçtan düşmüş gibi durmuyordu" dedi.

Hayatını kaybeden Güllü Dokuyucu'nun kuzeni Ahmet Kütükçü

Olay yerine geldiğinde Güllü Dokuyucu'nun eşinin yanında bir kişinin daha olduğunu anlatan Ahmet Kütükçü, kuzeninin kafasından darbe aldığını söyledi. Kütükçü, kuzeninin çantasının hala kolunda takılı olduğunu belirterek, "İlk gördüğümde yüzü kapalı olduğu için kuzenim olduğunu anlamadım. Bir kadının yoldayken yerde yattığını gördüm. Durup, `ambulansı aradınız mı?´ diye, sordum. Olay yerinde 2 kişi vardı, birisi kocası diğeri de genç birisiydi. Kafasından darbe almıştı, her yer kanlar içerisindeydi. Üzeri bile kirlenmemiş, çantası düşmemişti, hala kolundaydı. Bir süre sonra ambulans geldi hastaneye kaldırıldı'' diye konuştu.