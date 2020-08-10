İHA

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Aligör Mahallesi'nde geçen hafta 5 saat arayla meydana gelen 5.7 ve 4.5 büyüklüğündeki depremler sonrası oluşan dev obruk, görenleri şaşkına çevirdi. Mahallede bulunan bir mısır tarlasının ortasında oluşan obruk, çiftçileri korkuttu.

İddiaya göre, İlhami Bilgin, tarlada sulama yaparken bir anda suyun dev bir çukura yöneldiğini fark etti. Çiftçi Bilgin, çukura doğru yöneldiğinde ise karşısında dev bir obruğu gördüğünü dile getirdi. Korktuğunu ve köydeki akrabalarına bilgi verdiğini aktaran Bilgin, daha sonra obruğun geçmişte kullanılan yeraltı sulama kanallarına ait 4 ile 6 metre derinliğindeki havalandırma sistemi olduğunu öğrendiğini anlattı. 2 metre genişliğinde ve 2 metre derinliğinde oluşan obruğun incelenmesi için çiftçiler, gerekli başvuruyu yapacaklarını söyledi.

'ESKİ UYGARLIKLARDAN KALAN SULAMA KANALLARI'

Obruk sonrası bir inceleme yapan Aligörlü Ziraat Mühendisi Mehmet Bilgin, "Ağabeyim olayla ilgili fotoğraf attıktan sonra ben buraya intikal ettim. Ben de geldiğimde burada suyun çekildiğini gördüm. Araştırdık, eski uygarlıklardan kalan sulama kanallarından olduğunu şüphelendik. Tabii biraz kurumsal araştırmalarda yaptık. Bunların Türkçe ismi 'kerhiz' olarak biliniyor, İran'da 'kanaat', bu bölgede de 'kına' adı veriliyor. Bunun eski sulama sistemleri olduğunu gördük ve zamanla kullanılmadıkları için tıkanmış. Artık o Malatya depreminden sonrada hafifçe sarsılıp çukurun oluştuğunu gördük. Yerinde tespit ettik. Bunların ne şekilde ne olduğunun bilinmesi, korunması gerekiyor. Biz bunları yetkililere bildireceğiz, gerekli dilekçelerimizi ilgili birimlere aktaracağız. Onların da zaten ne gerekiyorsa ilgileneceklerini düşünüyoruz" dedi.

'SUYUN KAYBOLDUĞUNU GÖRDÜM'

Olayı yaşayan çiftçi İlhami Bilgin ise, "Malatya depreminde bir sarsıntı olduğunu ben de tarlada hissettim. Ben mısır sulaması yapıyordum. Sıraları kontrol etmeye gelirken bir baktım ki 3-4 sırada suyun kaybolduğunu gördüm. Sıradan akmıyor, girdap dediğimiz, obruk dediğimiz çukurda suyun, kaybolduğunu gördüm. Hemen etrafını kürekle kapattım. Kürekle kontrol ettim. Küreği içine batırdım kürek tamamıyla kayboldu. Derindi, çukurun içerisinde su dönüyordu. O alanın ne olduğunu bilmiyorum. Geldim durumu yaşlı amcalarıma anlattım. Onun eski çağlardan kalma yer altı sulama sisteminin olduğunu söylediler. Su ihtiyaçlarını gidermekte kullandıkları bir sistem, eski uygarlıklar zamanında yaptıkları bir havalandırma çukurunun olduğunu ve 5 metre derinlikte, bir buçuk metre genişliğinde kanalların olduğunu söylediler. Bu da onlardan olabilir dediler" şeklinde konuştu.



