Sağlık Bakanlığı yeni koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiyede son 24 saatte 335 bin 244 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 161 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi.





— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 18, 2021



"SON 1 HAFTA BİZİ UYARIYOR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya Twitter hesabından yaptığı paylaşımla son 1 haftadaki vaka sayıları dağılımına dikkat çekerek, "son 1 hafta bizi uyarıyor" ifadelerini kullandı. Bakan Koca paylaşımında şu satırlara yer verd:

VAKA SAYILARI 18 Eylül: 26.161 17 Eylül: 27.692 16 Eylül: 28.118 15 Eylül: 28.224 14 Eylül: 27.802 13 Eylül: 24.613 12 Eylül: 21.352 Vaka sayıları bir gün öncesiyle değil, ortalama bir hafta öncesiyle kıyaslanmalıdır. Son bir hafta bizi uyarıyor. Kurallara uyup, aşımızı olalım.

Ayrıntılar geliyor...









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