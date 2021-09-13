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Haberler Sağlık Enfeksiyon ve Salgın SON DAKİKA! 13 Eylül koronavirüs tablosu 2021 açıklandı! Bugün korona vaka sayısı kaç oldu?
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Son dakika haberi Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 24 bin 613

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı yeni koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 24 bin 613 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi hayatını kaybetti. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu akşam itibariyle, en az 2 doz aşı yaptıranlarımızın sayısı 40.635.924. Aşı oranı arttıkça toplum bağışıklığına yaklaşmış olacağız. Vaka sayılarının ve buna bağlı olarak da can kayıplarımızın azalması, çift doz aşıların tamamlanma hızına, tedbirlere uyuma bağlı" ifadelerini kullandı

SON DAKİKA! 13 Eylül koronavirüs tablosu 2021 açıklandı! Bugün korona vaka sayısı kaç oldu?
Koronavirüste son durum açıklandı
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HABERTURK.COM / AA

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 319 bin 110 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 613 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 26 bin 52 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,42, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 65,47 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 102 milyon 431 bin 607'ye yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 682 bin 949 doz aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Kilis, Tekirdağ, Edirne, Yalova, Çanakkale, Amasya, Aydın, Antalya ve Balıkesir olarak açıklandı.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Gümüşhane, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Bingöl, Muş, Siirt, Bayburt ve Elazığ olarak sıralandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu akşam itibarıyla, en az 2 doz aşı yaptıranların sayısının 40 milyon 635 bin 924 olduğuna dikkati çekerek, "Aşı oranı arttıkça toplum bağışıklığına yaklaşmış olacağız. Vaka sayılarının ve buna bağlı olarak da can kayıplarımızın azalması, çift doz aşıların tamamlanma hızına, tedbirlere uyuma bağlı." ifadelerini kullandı.

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