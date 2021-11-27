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Son dakika haberi Koronavirüste yeni vaka sayısı açıklandı

Son dakika... Sağlık Bakanlığı son tabloyu paylaştı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 23 bin 759 kişinin testi pozitif çıkarken 192 kişi ise hayatını kaybetti

Son dakika haberi Koronavirüste yeni vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı son tabloyu paylaştı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 23 bin 759 kişinin testi pozitif çıkarken 192 kişi ise hayatını kaybetti.


SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN NU VARYANTI AÇIKLAMASI


Sağlık Bakanı Koca: "Türkiyede en yaygın varyant Delta varyantıdır. Nu varyantına rastlanmamıştır." dedi. Bakan Koca sosyal medya Twitter hesabında şu ifadelere yer verdi: Farklı ülkelerde ortaya çıkan varyantlara bağlı gelişmeleri izliyor ve ülkemizin dışarıyla teması konusunda önlem alıyoruz. Gündemde olan Nu (omicron) varyantına karşı en erken önlem alan ülkelerdeniz. Türkiye’de en yaygın varyant Delta varyantıdır. Nu varyantına rastlanmamıştır.


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